Treasury Metals bestätigt Expansionspotenzial durch moderne IP-Tests

Durch den Einsatz von IP-Untersuchungen (induzierter Polarisation) in den bekannten Bohrlöchern auf dem Goliath-Goldprojekt im Nordwesten von Ontario hat Treasury Metals (TSX: TML; FRA: TRC) erfolgreich zeigen können, dass die Lagerstätte sehr wahrscheinlich noch weit über die derzeitige Ressourcenschätzung hinauswachsen kann.

Die IP-Untersuchung des Unternehmens ergab, dass Zonen, die die Vererzung beherbergen, sich weiter in die Tiefe und in Streichrichtung erstrecken. Das Unternehmen hat insgesamt 15 Bohrungen mit einer maximalen vertikalen Tiefe von 100 bis 525 Metern unter der Oberfläche und über eine Streichlänge von 1,2 Kilometern niedergebracht. Zusätzliche fokussierte Bohrlochuntersuchungen wurden durchgeführt, um die Auflösung dieser Ergebnisse zu erhöhen.

Die IP-Untersuchungsergebnisse wurden in die aktuelle geologische Datenbank integriert und zur Unterstützung der Zielerfassung im kommenden Bohrprogramm verwendet. Nach Abschluss des aktiven Probenentnahmeprogramms zur Bestimmung von Erdgas und Kohlenwasserstoff in Böden, das sich über eine Streichlänge von ungefähr 10 Kilometern bis zum östlichsten Rand der Liegenschaftsgrenze erstreckt, wird mit dem Winter-Explorationsbohrprogramm des Unternehmens begonnen.

IP-Bohrlochuntersuchung auf Goliath

Die IP-Untersuchung bestätigte, dass die goldhaltigen Zonen des Projekts mit den hohen Widerständen und Aufladbarkeit korrelieren. Es wird vermutet, dass dies mit einer starken Verkieselung und einer Zunahme der disseminierten Sulfide in Zusammenhang steht. Beides wird auch in den Goliath-Goldzonen gefunden. Das Inversionsmodell legt nahe, dass sich diese Zonen auf einer Hauptstruktur befinden, und hat die Signaturen der hochgradigen Golderzfälle (siehe Abbildung 1) umrissen, einschließlich der Bestätigung des Erweiterungspotenzials in Fallrichtung unterhalb der aktuellen Ressource bis zu einer Tiefe von ungefähr 800 Metern unter der Oberfläche. Die Untersuchung identifizierte auch die Fortsetzung der Widerstands- und Aufladbarkeitssignale auf der Ost- und Westseite des Ressourcengebiets, was darauf hinweist, dass sich die Zonen, die das Gold beherbergen, im Streichen der Lagerstätte in beide Richtungen erstrecken.

Abbildung 1: Kartenabschnitt des Leitfähigkeitsmodells in 500 m Tiefe mit zugehörigen Ressourcenzonen (Blöcke mit hohem spezifischem Widerstand in Blau).



Eine Karte mit den Bohrungen des Explorationsprogramms befindet sich im Abschnitt Geologie des Goldprojekts Goliath unter www.treasurymetals.com.

Winter-Explorationsbohrprogramm

Das 5.000 Bohrmeter umfassende Infill- und Expansionsbohrprogramm wird sich auf das Ressourcengebiet C Zone East konzentrieren, in dem mehrere bedeutende goldführende Abschnitte gefunden wurden, einschließlich der Bohrungen TL18-494 mit 111 g/t Au über 1,00 m und TL18-488A mit 3,87 g/t Au über 4,70 m. Ferner werden Testbohrungen ausgewählte Ziele in Fallrichtung überprüfen, die mittels der IP-Bohrlochuntersuchungen identifiziert wurden.

Regionales Programm zur Bodenprobenentnahme

Eine 2018 abgeschlossene Untersuchung zur Bestimmung von Erdgas-Kohlenwasserstoffen in Böden lieferte eine starke Anomalie, von der angenommen wird, dass sie durch die Goldvererzung über dem Ressourcengebiet mit einem hohen Vertrauensniveau (5,5 von 6 SGH-Signaturbewertung) verursacht wird. Ein Folgeprogramm begann mit einer Probenahme, die sich über die gesamte Streichlänge von 10 km östlich der Lagerstätte Goliath erstreckte, sowie über eine Reihe weiterer Gebiete von Interesse, einschließlich vielversprechender Gebiete auf der Ostseite der Liegenschaft (Abbildung 2). Bis dato wurden ca. 800 weitere Proben entnommen. Die Probenentnahme wird während der saisonalen Umstellung fortgesetzt. Die Ergebnisse dieses Programms werden zur Planung zukünftiger Geländeexplorationsprogramme verwendet.

Abbildung 2: Karte der SGH-Probenentnahmelinien



