Treasury Metals beschert seinen Aktionären zusätzliches Upside durch Anteile bei Platinex Inc.

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Treasury Metals Inc. (TSX: TML; FRA: TRC) und Platinex Inc. (CSE: PTX) legen ihre Explorationsclaims im so genannten Shining Tree District an den Ausläufern des berühmten Abitibi Grünsteingürtels in Ontario zusammen. Effektiv erwirbt Platinex die Claims von Treasury gegen Ausgabe von Aktien. Treasury erhält 12,5 Mio. Aktien und weitere 5 Millionen Warrants mit einem Bezugspreis von 0,05 CAD. Platinex erhält von Treasury insgesamt 208 nicht patentierte Bergbau-Claims im Shining Tree District, Nord-Ontario einschließlich der drei dazugehöriger Royalties.

Die Bergbau-Claims von Treasury umfassen insgesamt etwa 5.045 ha. (12.466 ac.) und grenzen an das Grundstück Shining Tree von Platinex. Mit diesem Erwerb hat Platinex das größte kombinierte goldfokussierte Grundstückspaket im Shining Tree District im Norden Ontarios geschaffen. Das Grundstück Shining Tree verläuft auf einer Strecke von 21 Kilometern entlang der Tyrrell-Ridout-Deformationszone, die auch die Goldlagerstätte Côté Lake von IAMGOLD und die Lagerstätte Juby von Caldas Gold beherbergt.

Abbildung 1: Vergessener Goldbezirk „Shining Tree“ an den Ausläufern des Abitibi Grünsteingürtels.

Abbildung 2: Die beiden Projekte von Platinex und Treasury gehören ab jetzt zusammen.



Als Gegenleistung für den Erwerb der Bergbau-Claims und der Lizenzgebühren (der "Erwerb") gab

Greg Ferron, CEO von Treasury Metals Inc., erklärte: "Die Konsolidierung der beiden Shining-Tree-Grundstücke bietet beiden Parteien zahlreiche Vorteile und verschafft den Aktionären von Treasury eine Aktienposition in einem weiteren aufregenden Goldgebiet in Ontario. Wir freuen uns auf die Explorationsergebnisse. „ Er fügte hinzu, der jüngste Erwerb der benachbarten Goldlagerstätte Juby durch Caldas Gold zeige die zunehmenden Aktivitäten in diesem Gebiet.

James R. Trusler, Chairman von Platinex, sagte: "Die unterstützende Beziehung zu Treasury Metals bringt eine erweiterte Marketingpräsenz mit sich, um das Grundstück Shining Tree zügig voranzubringen. Wir freuen uns darauf, Zugang zu weiteren Explorationsfinanzierungen zu erhalten.“

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Treasury Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Treasury Metals für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.