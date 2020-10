Treasury Metals auf dem Weg zur gemeinsamen PEA für Goliath- und Goldlund

Eins und eins gibt bei guten M&A Transaktionen idealerweise mehr als die Summe von zwei. Das will Treasury Metals (TSX: TML; FRA: TRC1) mit einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsberechnung (PEA) für die beiden benachbarten Goldprojekte Goldlund und Goliath in Ontario beweisen.



Das Goldlund Projekt stammt ursprünglich aus dem Portfolio einer Tochtergesellschaft von First Mining (TSX: FF). Im August dieses Jahres hatte Treasury Metals diese Tochtergesellschaft gegen Ausgabe von Treasury-Aktien von First Mining erworben. Durch die Kombination von Goldlund mit dem angrenzenden Goldprojekt Goliath von Treasury Metals wurde ein Multimillionen-Unzen-Goldprojekt geschaffen.



Treasury hat sich für Ausenco Engineering Canada ("Ausenco") als Hauptberater für die PEA entschieden. Der Abschluss der Studie wird für Anfang des ersten Quartals 2021 angestrebt. Beide Projekte zusammen haben bereits eine rund 2 Millionen Unzen Gold an gemessenen und angezeigten Die PEA soll untermauern, dass die beiden Projekte sinnvoll kombiniert werden können und bei einer Produktion von mehr als 100.000 Unzen pro Jahr zusammen eine Minenlebensdauer von mehr als 12 Jahren aufweisen.





Für Goliath liegt eine Bundesumweltgenehmigung für eine Mine und eine Verarbeitungsanlage vor. Der Standort liegt 3.000 Meter vom Trans-Canada Highway und den Eisenbahnkorridoren entfernt, 200 Meter von einer 115/230-kVa-Stromleitung und 20 Kilometer von der Stadt Dryden. Das kürzlich erworbene Goldlund-Projekt liegt etwa 35 Kilometer von Goliath entfernt, 27 Kilometer davon führen über eine ausgebaute Provinzstraße. Die PEA soll insbesondere den Vorteil der erstklassigen Infrastruktur für die Kosten und den Zeitplan der Minenerschließung demonstrieren.