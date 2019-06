Treasury Metals: Genehmigungsmarathon geht in die letzte Runde

Der Genehmigungsmarathon für Treasury Metals Inc. (TSX: TML; FRA: TRC) geht in die allerletzte Runde. Der Entwurf zur Genehmigung des Goliath Gold Projekts in Nord-Ontario liegt bis zum 12. Juli 2019 zur letzten öffentlichen Anhörung aus. Sollte es während der 30-Tage-Frist keine Einwände geben, wäre das Projekt gemäß den strengen Richtlinien der kanadischen Umweltbehörden genehmigsreif.

Das wäre nach jahrelanger Detailarbeit ein riesiger Fortschritt für das Unternehmen und würde Treasury sicherlich zu einem bevorzugten Kooperationspartner in der Region machen. Insbesondere könnte sich die Genehmigung positiv auf die laufenden Gespräche mit dem Nachbarn First Mining (TSX: FF) auswirken.

Interim-CEO Greg Ferron ist überzeugt, dass Treasury-Aktionäre demnächst die Früchte jahrelanger Investitionen ernten können. Die Genehmigung werde den “fairen Wert” des Projekts endlich zum Tragen bringen, hofft Ferron. Er wünsche sich, dass die Öffentlichkeit die jetzt vorliegende, umfangreiche Umweltstudie möglichst breit zur Kenntnis nehme. Die Studie mit allen Details zum Goliath Goldprojekt ist unter dem folgenden Link abrufbar: https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80019/130192E.pdf

Nach Abschluss der Anhörungsfrist liegt die endgültige Genehmigungsentscheidung in den Händen des Umweltministers (Minister of Environment and Climate Change). Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Ministerium die Genehmigung erteilt, sofern keine gravierenden Einsprüche vorliegen.

