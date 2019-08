Treasury Metals: Downhole-IP auf Goliath-Goldprojekt erfolgreich

Treasury Metals (TSX: TML, FRA: TRC) hat auf seinem Goliath Goldprojekt in Ontario erfolgreich eine von Bohrloch-zu-Bohrloch-induzierte elektromagnetische Polarisation (Downhole IP) eingesetzt. Vorhandene Bohrungen werden über den gesamten Streich und die Tiefe der Ressource mit dieser Methode getestet, um so die Ladbarkeitssignatur von Goliath zu skizzieren. Dadurch soll das hochgradige Erweiterungspotenzial unterhalb der aktuellen Ressource (400 m tiefer) getestet werden und neue Bohrziele sowie bisher unbekannte mineralisierte Konzentrationen in der Nähe erkannt werden.

Die abgeschlossenen Löcher haben positive Ergebnisse und eine starke Korrelation mit der aktuell definierten Ressource gezeigt. Die IP-Ergebnisse deuten auf einen neuen wertvollen Einsatz dieser Technologie hin und geben Treasury die Möglichkeit, zusätzliche hochrangige Bohrziele zu definieren. In jüngster Zeit waren ähnliche Down-Dip-Erweiterungsuntersuchungen erfolgreich verlaufen und zwar beim Windfall Lake Project von Osisko Mining und auf der Sugar Zone von Harte Gold

Der nächste Schritt wird die vollständige Analyse der IP-Untersuchung sein. Am Ende sollen neue Ziele unterhalb des bestehenden Ressourcenbereichs erbohrt werden.

Regionales Potenzial in Goliath

Nach dem Erfolg einer Orientierungsstudie zu Bodengas-Kohlenwasserkohlenwasserstoffen im Jahr 2018 hat Treasury entschieden, das Programm fortzusetzen. Seinerzeit wurde eine starke Anomalie festgestellt, von der angenommen wird, dass sie durch eine Goldmineralisierung über dem Ressourcengebiet hervorgerufen wird. Die Probenahmen werden nun auf die gesamte Streichlänge von 10 km östlich der Lagerstätte Goliath sowie auf eine Reihe anderer interessanter Gebiete ausgedehnt, darunter hochinteressante Gebiete auf der östlichen Seite der Liegenschaft.

Parallel erfolgt eine Neuinterpretation der vom Finanzministerium durchgeführten regionalen Luftbildaufnahmen. Diese regionale Neuinterpretation wird potenzielle Interessengebiete über das gesamte Landpaket sowie entlang des Streichs der Lagerstätte Goliath untersuchen, wo der frühere Betreiber Teck Exploration (jetzt Teck Resources Limited) mehrere hochgradige Goldschnitte, darunter 45,4 g/t über 1,5 m in Bohrung TL208 und 25,9 g/t über 0,8 m in TL271 gefunden hat.

Community-Update

Treasury arbeitet weiterhin mit seinen lokalen Partnern und Interessengruppen. Das Unternehmen verpflichtet sich zu kontinuierlichem Engagement mit seinen indigenen und öffentlichen Interessengruppen, um sicherzustellen, dass ihr Beitrag vollständig im Genehmigungsprozess für Minen und schließlich in der zukünftigen Entwicklung des Projekts zum Tragen kommt. In diesem Zusammenhang hat Treasury jetzt eine Absichtserklärung mit den Lac Des Milles Lacs First Nation abgeschlossen, die als Grundlage für die weitere Entwicklung der Beziehungen dient. Ziel der Vereinbarung ist es, eine starke Arbeitsbeziehung zwischen den Parteien zu fördern und die Interessen beider Parteien in Bezug auf das Projekt auf nachhaltige und für beide Seiten akzeptable Weise zu vertreten.

Um weitere Details über das Goliath-Goldprojekt zu erfahren, schauen Sie sich das jüngste Interview mit CEO Greg Ferron an:









