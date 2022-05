Der Traum vom Arbeiten im Ausland

Work and Travel: Mit dem richtigen Schutz unbeschwert Erfahrungen sammeln

(djd). Ob Jobben in Australien, Freiwilligenarbeit in Chile oder ein Praktikum in Spanien: Mit Work and Travel können junge Menschen weltweit Erfahrungen sammeln. Nach den durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Jahren ist dies nun in vielen Ländern wieder möglich. Für den Traum vom Arbeiten im Ausland lohnt sich eine sorgfältige Organisation der Reise. Das schont die Nerven und spart im Notfall Geld und Ärger.





Vor allem nach dem Abitur zieht es junge Menschen ins Ausland, um zu arbeiten, zu reisen und das jeweilige Land kennenzulernen. Im Vordergrund steht meist der Wunsch, die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern, Abenteuer zu erleben und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und auch Arbeitgeber freuen sich über Bewerbende mit Auslandserfahrung, die ihren Horizont erweitert haben und häufig selbstbewusst und engagiert in den Beruf starten. Die Kombination aus Holiday und Working ist ein lohnenswertes Abenteuer, das laut einer Statista-Umfrage mehr als 40 Prozent der Reisenden komplett selbst organisieren möchten. Neben Visum, Flug, Unterkunft und Job gilt es dabei auch an nötige Versicherungen zu denken. "Um rundum abgesichert zu sein, sollte für die gesamte Dauer der Reise eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen sein", erklärt Andrea Scheuermann von der Würzburger Versicherungs-AG. "Nicht zuletzt, weil die gesetzlichen Krankenkassen den teuren medizinischen Rücktransport nicht übernehmen." Solche Fälle deckt zum Beispiel die Work & Travel Reiseversicherung von TravelSecure ab. Sowohl Work and Traveller als auch Backpacker, Freiwilligendienstler und Menschen, die über die Organisation WWOOF auf Biobauernhöfen arbeiten, können sie bis zu ihrem 55. Lebensjahr abschließen.

Corona: Reiserücktrittsversicherung ist sinnvoll



Die Einreisebeschränkungen wurden mittlerweile in vielen Ländern gelockert. Mit dem Nachweis einer Impfung und einem negativen Corona-Test können junge Menschen auch wieder ins nicht-europäische Ausland reisen und dort arbeiten. Trotzdem kann es passieren, dass man selbst wegen einer Erkrankung nicht ausreisen kann und die Reise verschieben oder gar komplett absagen muss. "Mit einer Reiserücktrittsversicherung ist man auf so etwas vorbereitet", sagt Scheuermann. Die Versicherung, zu der es mehr Infos unter www travelsecure de gibt, erstattet etwa die Stornokosten von Flug und Unterkunft. Ebenso könne es sinnvoll sein, ein Zusatzpaket mit Reiseunfall-, Reisehaftpflicht- und Notfallversicherung zu buchen. Sie decken unter anderem Unfälle, Sachschäden und Rücktransportkosten des Gepäcks ab. Damit kann man das Auslandsabenteuer unbeschwert genießen.

