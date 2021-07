Tradingstrategie: Inside Day Pattern

Ein Tradingansatz aus der Candle-Stick Technik



Setup: Inside Day liegt vor, wenn Open und Close der betreffenden Tageskerze innerhalb der Range der Vortageskerze liegen. Trade ergibt sich nur dann, wenn der nächste Tag (also Tag nach Inside-Kerze) über oder unter Open bzw. Close der Inside-Kerze eröffnet.

Entry: Long wenn Kurs über Hoch der Inside-Kerze eröffnet

Short wenn Kurs unter Tief der Inside-Kerze eröffnet

Ggf. Stochastik mit einbeziehen bei Eröffnung des Trades

Stopp-Loss: Long an Unterseite des KÖRPERS der Inside-Kerze

Stopp-Loss: Short an Oberseite des KÖRPERS der Inside-Kerze

Exit: zum Schlusskurs des Tages, ggf. bei günstiger Prognose SL auf Einstand und overnight halten (hier ist aber Vorsicht geboten)

Stefan Hofmann, Redakteur Stock-World

