Tradingergebnisse der letzten Woche!

die vergangenen Wochen war uns Fortuna Hold. Es ist immer die Basis eine solide Analyse zu liefern um gute Ergebnisse zu erzielen, jedoch in so einer Häufigkeit die Tradingbereiche zu treffen wie in den vergangenen Wochen, das möchte ich nicht nur uns selbst auf die Fahne schreiben. Die Märkte sind aktuell sehr gut zu uns.

Schauen wir als erstes in den Edelmetallbereich. Wir hatten komplett entgegen der Mainstream Marktmeinung nicht auf ein durchstarten der Gold- und GLD (SPDR Gold Trust) Kurse gesetzt, sondern auf das Bilden eines Tops in unserem Zielbereich mit anschließend deutlichem Abverkauf um ca. 100$. Es war ein Risiko gegen den steigenden Preis einen Short Zielbereich zu hinterlegen. Wäre der Markt durchgestartet, hätten alle gesagt das war doch klar.

Jetzt ist es genau so gekommen wie wir seit 2 Monaten schreiben und wir befinden uns am Anfang des Abverkaufes.

Der Trade hat ein Gewinn/Verlust Verhältnis von 6:1.

Wir sind Short seit 1234$ im Gold und 116.55$ im GLD

Der Stopp konnte bereits am Freitag auf den Einstieg gesetzt werden

Wir haben aktuell kein Verlustrisiko mehr in der Position

Wir werden nach Abschluss des Abverkaufes einen langfristigen Long Tradingbereich hinterlegen

CHART GOLD

CHART GLD

Im S&P500, im DOW JONES sowie im Bitcoin hatten wir Abverkäufe angekündigt und im Chart hinterlegt. Im Dow und Bitcoin wurden direkt letzte Woche Short Tradingbereiche hinterlegt.

Diese befinden sich aktuell deutlich im Plus.

Wir sind neutral im S&P500 und warten nach Abverkauf auf den Long Einstieg.

Wir sind Short im Bitcoin und im Dow Jones wie auf den Charts zu sehen.

Nach dem Ende der bärischen Bewegung werden wir in allen drei Märkten Langfristige Long Einstiege setzen

Wir befinden uns damit außer im S&P500 in allen erwähnten Märkten mit Short Positionen im Markt und stehen genauso mit allen Positionen wie im Chart zu sehen im Plus.

CHART S&P500

Chart DOW JONES

CHART BITCOIN

