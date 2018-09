Tradingbereiche für 3 Märkte!

Wir halten aktuell 3 Long Tradingbereiche in den US Indexen DOW JONES und S&P500 sowie im WTI Öl. Dies sind nachfolge Einstiege, nachdem alle Positionen schon deutlich im Plus liegen.

Für alle Nachzügler welche die Trades noch nicht genutzt haben, besteht nun die Möglichkeit dazu.

Gold:

Trefferquote: 78.5%

14 Zielbereiche benannt

11 Zielbereiche exakt getroffen

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden

Silber:

Trefferquote 79%

24 Zielbereiche benannt

19 Zielbereiche exakt getroffen

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden

WTI:

Trefferquote 78%

22 Zielbereiche wurden benannt

17 Zielbereiche wurden exakt erreicht

Alle 5 markanten Richtungsänderungen in den Jahren 2014 - 2017 wurden in unseren Zielbereichen vollzogen

S&P 500:

Trefferquote 76.2%

9 Monate lag die Trefferquote bei 100%

18 von 23 Zielbereiche konnten dabei exakt getroffen werden

5 von 5 übergeordnete Trendwechsel in den Jahren 2014 - 2017 konnten rechtzeitig erkannt werden



DAX: