Trading Wissen: Chance / Risiko - Verhältnis

Dasist eine einfache Berechnungsgröße, die in der Praxis leider viel zu wenig berücksichtigt wird. Mit dem Eröffnen einer Position ist meistens eine bestimmte Gewinnerwartung verbunden. Diese beinhaltet ein ungefähres Kursziel. Auf der anderen Seite steht die Verlustbegrenzung, der Stop-Loss. Das Kurspotential bezeichnen man als "Chance", die Verlustbegrenzung als "Risiko". Teilt man nun die Chance durch das Risiko so erhält man das CRV.Ziel jedes Traders sollte es sein, möglichst nur Trades einzugehen, die ein hohes CRV aufweisen (2:1 oder besser 3:1).An der Börse hat man es immer nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, deshalb werden viele Trades auch bei guten Tradern daneben gehen. Oberste Priorität besitzt hier die Verlustbegrenzung (dazu dient der Stoppkurs). Wenn man sich darüber hinaus vor allem auf die Trades konzentriert, die ein hohes CRV bieten, kann ein solcher erfolgreicher Trade gleich die Stoppverluste mehrerer Fehltrades kompensieren.