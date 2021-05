Das Trading-Statement: DAX – verloren, aber dennoch gewonnen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,



starke Einzelhandelsumsätze lassen den DAX trotz schwacher US-Vorgaben positiv in die neue Handelswoche starten. Es geht aber auch vergleichsweise ruhig zu, denn unter anderem hat die so wichtige Londoner-Börse heute geschlossen.

Ein positiver Effekt spielt den Bullen aber auch in die Karten. Zum Monatsanfang finden Anlagegelder aus Fonds ihren Weg an die Börse. Dieses Volumen entlädt sich natürlich nur als Kaufaktivität und führt dann entsprechend dazu, dass der erste bzw. die ersten Tage eines Monats häufig von den Bullen dominiert werden. Doch konzentrieren wir uns jetzt besser an den Charts.



DAX: Mit guten Karten …

Gleich drei DAX-Trades hatte ich in der vergangenen Woche am Start. Ein Gewinn und zwei Verlust-Trades stehen zu Buche. Klingt nicht gut, doch ich bin damit durchaus zufrieden, denn dennoch konnte ich am Ende Geld verdienen. Dies zeigt, dass die eigene Vorgehensweise und das praktizierte Geld- und Risikomanagement passt. Mit guten Karten mehr gewinnen, als mit schlechten zu verlieren. Darauf hat schon der verstorbene Börsenguru André Kostolany hingewiesen.





Der Wochenfahrplan bescherte mir erst einen Short-Einstieg, als die Aufwärtstrendlinie (grüne Linie) nach unten durchbrochen wurde. Doch dies erwies sich dann sehr schnell als Fehlausbruch – meine Position wurde im Verlust ausgestoppt. Mit der Rückeroberung der Trendlinie wurde dann der horizontale Widerstandsbereich um 15.300/330 Punkte angegangen. Rückblickend hat diese Kursbarriere dem Druck der Bullen doch wieder standgehalten, doch wegen ein paar DAX-Pünktchen wurde ich beim Überwinden des Kursbereichs long eingestoppt. Der Ausbruch gen Norden blieb aus und mit Bruch der Aufwärtstrendlinie wurde nicht nur die Long-Position ausgestoppt, sondern eine neue Short-Position eröffnet – drehen der Position. Die einzige nennenswerte Kursbewegung der Handelswoche wurde angestoßen. So konnte dieser Trade, der zwar nicht am Tief bei 15.100 Punkten beendet wurde, die Verluste der vorherigen Trades mehr als wettmachen.GER30 (DAX) im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPROFür diese Woche mussten die Zonen für Trade-Aktivitäten etwas angepasst werden. Da das Verlassen der Unterstützungszone um ... Einzelheiten.

Silber: Langweilige Seitwärtsphase

Letzte Woche war der kleine Bruder des Goldes charttechnisch durchaus interessant. Entsprechend ging ich innerhalb des intakten Aufwärtstrends an der neuralgischen 26 USD-Marke long. Dies entpuppte sich zunächst als Volltreffer. Zügig entfernte sich Silber in Richtung Norden, doch um 26,40/50 ging es dann noch zügiger wieder abwärts.

Weiterhin ist aber der Kursbereich um 26 USD eine markante Zone, die lediglich kurzzeitig nach oben oder unten verlassen wird. Durch die Seitwärtsphase ist nun auch der Aufwärtstrendkanal nach unten durchbrochen worden. Ich nehme nun ein paar Cent pro Feinunze Gewinn mit, denn charttechnisch fehlt mir hier einfach die Kursphantasie – außerdem befinden wir uns bei den Edelmetallen saisonal in einer Phase, die nicht unbedingt für steigende Kurse bekannt ist.

XAGUSD im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX TraderPRO

Eine erfolgreiche Handelswoche wünscht Ihnen

Ihr Till Kleinlein

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.