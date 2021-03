Trading Know How: Trendfolgestrategien

Neueinsteigern wird oft empfehlen mit den sogenannten Trendfolgestrategien zu versuchen. Das Ziel dieser Strategie ist es bestehende Trends zu erkennen, d.h. sie basieren auf der rein technischen Analyse der Trends. Obwohl das ziemlich einfach klingt, kann eigentlich manchmal schwer sein, einen Trend klar zu erkennen. Doch mit Hilfe von Indikatoren lassen sich Trends bestimmen, denn die Signale werden in Richtung eines identifizierten Trends generiert.



Trendfolgestrategien sind vor allem in trendstarken Märkten erfolgreich und gelten deswegen eher als konservative Strategien. Diese Strategie liefert sehr oft gute Ergebnisse bei Anfängern. Rein statistisch gesehen: die Wahrscheinlichkeit, dass ein erkannter Trend fortsetzt ist höher als dass er bricht. Also, eine Trendfolge ist wahrscheinlicher als eine Trendwende.



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.