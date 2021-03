Trading Know How: Risikomanagement

Beim Trading muss man das Risiko stets im Auge behalten und versuchen, Verluste klein zu halten. Risiken, die mit dem Trading verbunden sind, muss man verstehen und beherrschen. Risikobegrenzung und kluge Geldverwaltung sind sehr wichtige Punkte im Trading. Risiko-Kontrolle bezieht sich nicht nur auf Stopp-Loss, sondern auch an die Gewinnmitnahme - den Punkt an dem man aus einem Trade aussteigt. Man muss realistisch mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und auf utopische Gewinne in kürzester Zeit vergessen.



Das Sprichwort, das in der Börsenwelt immer aktuell ist, heißt: Gewinne passen auf sich selbst auf, Verluste nicht! Das bedeutet aber nicht, dass Sie Angst vor Verlusten haben sollen. Ganz im Gegenteil. Verlustphase ist auch ein Bestandteil des Tradings, aber sie ist meistens vorübergehend. Soweit der Trader diszipliniert nach seinem Plan handelt, hat er nichts zu befürchten.



