Trading Know How: Organisation und Disziplin an erster Stelle

Hauptberuflich vom Börsenhandel leben zu können, ist der Traum von fast jedem, der mit dem Trading anfängt. Tägliche Abwechslung, Dynamik, Spannung, die Aussicht auf das große Geld, sofort Geld verdienen und finanzielle Unabhängigkeit schnell erreichen - so stellt sich jeder Anfänger den Börsenhandel vor. Dennoch sollte man so eine Vorstellung von dem Gedanken besser ablassen. Erfolgreiches und profitables Trading ist in der Tatsache etwas ganz anderes - es erfordert klare Regeln und eiserne Disziplin.



Trotzdem bedeutet das nicht, dass es keine Spannung und Dynamik gibt, aber man muss auch noch weitere Aspekte in die Betrachtung einbeziehen. Um Überleben im Markt zu sichern, langfristig und nachhaltig Geld zu verdienen - das benötigt Geduld und Beharrlichkeit, sowie einige Handelsstrategien zu beherrschen.



Organisation und Disziplin an erster Stelle

Man muss dessen bewusst sein, dass Trading klare Regeln erfordert. Regeln, die man diszipliniert und unabhängig von Marktbedingungen befolgt und letztendlich meistert, bis sie einem in Fleisch und Blut übergegangen sind. Obwohl die Märkte dynamisch sind, sollte man nach Routine streben. Erfolgreicher Trader ist geduldig und verfügt über Ausdauer, denn Traden bedeutet Warten.





Trader sollte geduldig mit Ein- und Ausstiegen in seine Trades sein und immer einem klaren Plan folgen. Trotzdem verliert das Trading nicht an Spannung - ganz im Gegenteil: Dynamik und Abwechslung gibt es ständig!

