Trading Know How: Marktanalyse und Selbstanalyse

Viele Anfänger denken, dass eine ununterbrochene Analyse der Märkte der Schlüssel zum Erfolg ist. Ständige Analyse der Märkte kann natürlich viele Vorteile mit sich bringen, aber hier geht es vielmehr um die Analyse des eigenen Verhaltens und der eigenen Fehler. Ihre Denkweise über den Markt ist oft entscheidend. Die Zukunft ist nicht leicht vorhersagbar, deswegen sind das nötige Grundwissen und die richtige Denkweise erforderlich.

Man soll zunehmend in längerfristigen Zeiträumen denken und bewerten ob die aktuelle Marktsituation zu seinem Plan passt. Trading hat nichts mit Glücksspielen zu tun - das darf man nicht vergessen. Andererseits sollte man aus eigenen Erfahrungen und Fehlern lernen. Erlittene Fehler sollte man notieren und versuchen, sie in Zukunft zu vermeiden.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.