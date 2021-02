Trading Know How - Erschöpfungs- / Exhaustion Gap

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Begriff der Charttechnik. Diese Art von Gaps treten in der letzten Phase einer Trendbewegung also innerhalb der letzten Tage einer Baisse oder Hausse auf. Der Markt verliert an Dynamik und geht in einen Seitwärtstrend über oder hat eine Trendumkehr zur Folge.

