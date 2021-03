Trading Know How: Eine richtige Handelsstrategie entwickeln

Es gibt unzählige Handelsstrategien, aber es gibt keine grundsätzliche Handelsstrategie, die für alle Trader immer geeignet ist. Das Angebot ist vielfältig: von automatischen Handelssystemen, die auf Handelssignalen basieren, bis zu diversen Strategien im manuellen Bereich. Obwohl es zwischen ihnen viele Unterschiede gibt, ist ihre Funktionsweise ähnlich. Wenn man sein Trading auf stabilen Säulen aufbauen möchte, muss man eine passende Strategie entwickeln.





Tag für Tag Gewinne zu erzielen ist nicht unbedingt einfach, deswegen sollte man nicht nur eine gewinnbringende Handelsstrategie aussuchen, sondern sie kon­ti­nu­ier­lich auch anwenden. Am Anfang ist es oft schwer, eigene Handelsentscheidungen zu treffen. Wenn Sie eine Stütze bei der Entscheidungen brauchen, bietet z.B. eine ING DIBA Watchlist viele Vorteile für Anfänger. In Form einer Watchlist kann man ganz einfach Trading kennenlernen und eine richtige Handelsstrategien auswählen.Dennoch, muss man natürlich Verantwortung übernehmen und auch eigene Entscheidungen treffen - kein Weg führt daran vorbei - aber der Reiz liegt gerade darin.

