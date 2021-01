Trading Know How - Candlesticks

Begriff der Charttechnik. Sie wurden von den Japanern im 16. Jahrhundert eingeführt und bestehen aus vier Kursen, dem Eröffnungskurs, dem Tageshoch, dem Tagestief und dem Schlußkurs. Eröffnung und Schluß bilden den Kerzenkörper. Der Körper wird als dicker senkrechter Strich gezeichnet. Er ist schwarz (rot), wenn der Eröffnungskurs über dem Schlußkurs liegt. Sonst ist er weiß (grün). Aus dem Körper heraus werden nach oben und nach unten Antennen/Dochte gezeichnet, die bis zum Tageshoch bzw. Tagestief reichen. Mit Hilfe mehrerer Kerzen können verschiedene Muster entstehen, die entsprechend interpretiert werden können.

Candlesticks Charts

Candlesticks Charts sind eine Art der technischen Analyse, die ursprünglich aus Japan kommt.

Gegenüber den westlichen Chartanalysen ermöglicht der Candlestick-Chart zusätzliche Signale. Für jeden Börsentag bilden Eröffnungs- und Schlußkurs ein Rechteck, das je nachdem, ob der Kurs fiel oder stieg schwarz oder weiß ist.

Tageshöchst- und tiefstkurse werden zudem durch dünne Balken dargestellt.

