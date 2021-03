In der Bibel steht: "Du möchtest Wahrheit in Deinem inneren Wesen!"



Das "innere Wesen" ist das, was wir tief in uns selbst sind. Unser "äußeres Wesen" ist das, was wir anderen Menschen zeigen, so wie wir möchten, dass andere uns sehen. Beim Trading bringt der Druck der Märkte unser inneres Wesen hervor und legt es offen.





Wenn Druck entsteht, dann wird das Innere nach Außen kommen. Der Druck sorgt dafür, warum so viele Trader verlieren. Er erklärt, warum wir bei einem Trading-Simulator gewinnen und in den realen Märkten verlieren.Der Trading-Druck kann eine schlechte Stimmung, Nachtragen, Furcht, Gier, Stolz, Bitterkeit, Zweifel und andere innere Merkmale offen legen, die hässlich, zerstörend und schwer anzusehen sind. Der Markt wird uns in eine Position bringen, wo wir herausfinden können, aus was wir gemacht sind. Dadurch haben wir die Wahlmöglichkeit, unsere Schwächen zu korrigieren (und auch unsere guten Charakterzüge zu sehen und zu versuchen, diese zu stärken).Es macht keinen Sinn, die Schuld auf unsere Lebensumstände zu schieben. Wir können Zeit verschwenden, in dem wir andere Leute beschuldigen, unsere Herkunft, unsere Umgebung oder unsere Lebenssituation, aber es gibt Zeiten, da müssen wir eines oder mehrere Kapitel in unserem Leben schließen, die dazu führen, dass wir verlieren. Wir müssen dieses Kapitel beenden und mit dem Rest des Buches weitermachen. Es gibt immer weitere Dinge, die überstanden werden müssen, und das Schließen eines Kapitels bedeutet nicht das Ende des Buches. Der Apostel Paulus sagte: "Vergessen sind die Dinge, die hinter uns liegen...ich blicke nach vorne." Manchmal verlangt das Leben, dass wir die Vergangenheit vergessen und in die Zukunft streben. Wenn wir den ganzen Ballast mit uns schleppen, den wir in dem hinter uns liegenden Leben aufgesammelt haben, werden wir nicht viel Fortschritt machen. Wir müssen vergeben (auch uns selbst vergeben), loslassen und nach vorne gehen.Autor: Joe Ross

