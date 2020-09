„Den Tradern war klar, dass die Digitalisierung einen Schub bekommt“

Wer ist Andreas Kern? Was kann er? Und kauft er eigentlich auch Wasserstoff-Aktien? Der Finanz-illuminati holt den CEO und Gründer von wikifolio.com im Podcast vor den Vorhang.

„Ich bin 47 Jahre alt und im Bereich Fintech eigentlich schon ein Veteran“. Der wikifolio.com Gründer Andreas Kern verrät im Gespräch mit dem Finanz-illuminaten natürlich nicht nur sein Alter – sondern plaudert aus dem Nähkästchen einer nunmehr fast 10jährigen Geschichte von wikifolio.com. Was waren die Hintergründe, wie schwer die Anfänge und was bietet die Social-Trading-Plattform seinen Nutzern?

Sie sind neu bei wikifolio.com und würden sich etwas mehr Infos wünschen, bevor Sie loslegen? Oder sind Sie schon lange dabei und an spannenden Details zur Person Andreas Kern oder zur Plattform interessiert? Finanz-illuminati Mirco fragt, was seine Community wissen will. Zum Beispiel auch, wie Andreas sein eigenes Geld anlegt. Das 50-Minuten-Paket rund um Börse und wikifolio.com – nicht nur für Fans.

Hier geht’s zum Podcast. Viel Spaß dabei!

