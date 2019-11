Trader nutzen den Kurseinbruch bei Isra Vision

Weitere Suchergebnisse zu "Isra Vision":

Anfang September hatten die Q3-Zahlen von Isra Vision einen fulminanten Kursanstieg bei der Aktie ausgelöst. Die Begeisterung der Anleger hielt, unterbrochen von zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen, bis gestern Mittag an.

Gegen 12 Uhr stieg der Kurs des SDAX-Wertes auf das höchste Niveau seit über einem Jahr. Mit einem Plus von 2,9 Prozent war Isra Vision zu diesem Zeitpunkt der zweitbeste Tagesperformer aller rund 100 HDAX-Aktien. Kurze Zeit später rangierte die Aktie in diesem Ranking plötzlich mit großem Abstand auf dem letzten Platz. Was war geschehen?

Inmitten des Börsenhandels platzte plötzlich die Meldung des Unternehmens, dass sich das Wachstum im traditionell starken vierten Quartal (von Juli bis September) abgeschwächt hat und deshalb im Gesamtjahr nur ein moderater Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Bereich erzielt wurde. Begründet wurde das vor allem mit Verzögerungen bei erwarteten Großaufträgen. Im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 will Isra Vision wieder prozentual (niedrig) zweistellig wachsen. Auch das Mittelfristziel eines Umsatzes von über 200 Mio. Euro wurde noch mal untermauert. Die Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass diese Marke schon 2020/21 geknackt wird. Trotz der Umsatzwarnung halten die Strategen an ihrem Kursziel von 44 Euro fest und raten zum Kauf.

Schöner schneller Gewinn, aber…

Das sahen viele Marktteilnehmer gestern ganz anders. Um bis zu 22 Prozent rauschte der Kurs vom Tageshoch aus in den Keller und fand erst bei 35,70 Euro einen Boden. Bis zum Tagesende erholte sich die Aktie dann wieder auf 37,80 Euro. Ein Plus von fast 6 Prozent, auf das heute Vormittag ein weiterer Anstieg von 5 Prozent folgte. Eine Entwicklung, die Konstantin Müller ( Narodus ) mit einem lachenden und einen weinenden Auge verfolgen dürfte. Der Ökonom, der sich beruflich mit Analysen von Märkten und Unternehmen beschäftigt, hatte die abgestürzte Aktie gestern zu rund 37,50 Euro in sein wikifolio Goldene Schildkröte aufgenommen und auf eine Gegenreaktion spekuliert: „Isra mit einer Gewinnwarnung, der Wert ist zuvor stark gelaufen und die Aktie war auch sehr sportlich bewertet. Da heißt es nun richtig Luft ablassen. Ich baue eine kleine Position in fallende Kurse auf. Reboundchance“. Heute Morgen wurde die Position - begleitet von dem Kommentar „Rebound-Trade erfolgreich beendet“ – dann zu 38,84 Euro wieder aufgelöst. Der generierte Gewinn von 3,6 Prozent hätte bei einer etwas längeren Haltedauer allerdings noch wesentlich höher ausfallen können.

+39,9 % seit 03.02.2016

+6,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 57.131,22 investiertes Kapital

Narodus DE000LS9JE59 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse 20172018201975050-2525 KennzahlenAktiv diversifiziertes Portfolio! 30 Prozent Rendite pro Jahr seit März 2017

Noch schneller ging das Ganze bei Vincent Soltau ( Juliette ), der in seinem wikifolio Trend- & Newstrading Aktienwerte unter anderem Aktien „nach News und Trendsignalen“ handelt und damit bei einer Kursverdopplung des 2017 emittierten wikifolio-Zertifikats bislang sehr gut gefahren ist. Bei Isra Vision erwischte er im Zuge seines gestaffelten Einstiegs gestern Mittag fast das Crash-Tief. Dadurch konnte er den Trade schon nach einer halben Stunde mit 3,1 Prozent Gewinn wieder beenden. Auch hier wäre natürlich deutlich mehr drin gewesen. Aber das weiß man eben immer erst im Nachhinein. Das wikifolio, das bei 24 Prozent Maximalverlust auf eine beachtliche durchschnittliche Jahresperformance von 30 Prozent kommt, kratzt aktuell jedenfalls an einem neuen Allzeithoch.

+114,8 % seit 13.01.2017

+45,7 % 1 Jahr

1,0× Risiko-Faktor

EUR 218.929,81 investiertes Kapital

Juliette DE000LS9K0N5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar500-2525Jan 19Mai 19Sep 19 KennzahlenNeues Allzeithoch in Sicht! Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.com

