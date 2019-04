Toyota tankt auf

Die Toyota Motor Credit Corp. begibt zwei neue Anleihen: Erstere (WKN: A2R0W5) weist ein Emissionsvolumen von 750 Mio. USD auf und wird am 12.04.2022 fällig. Zu einem Zinssatz von 2,65 % erfolgt die nächste Zinszahlung am 12.10.2019.Anleihe Nummer zwei (WKN: A2RYCV) ist mit einem Volumen von 640,7 Mio. USD sowie einer Laufzeit bis zum 24.10.2025 ausgestattet. Deren Kupon beträgt 2,3 %, Termin der nächsten Zinszahlung ist der 24.10.2019. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte „StepUp-Anleihe“, das heißt: Zwar ist der Kupon zu Beginn festgelegt, dieser steigt jedoch während der Laufzeit der Anleihe an.Während die erste Anleihe eine kleinste handelbare Einheit von 1.000 USD aufweist, beträgt die kleinste handelbare Einheit der zweiten Anleihe bereits 2.000 USD. Beiden gemein sind ihr handelbarer Mindestbetrag von 2.000 USD und ihre Handelbarkeit in EUR. Von S&P wird die Toyota Motor Credit Corp. mit AA- geratet.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.