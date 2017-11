Tote Hosen – Campino dank Lehman-Brothers angezählt

Das Privatvermögen von Campino, Frontmann der Toten Hosen und zugleich Lieblingsfeind von Jan Böhmermann, ist unbekannt. Viele Millionen dürften über die Jahre zusammengekommen sein, auch noch, als man sich vom Punk-Rock verabschiedet hatte und zur Strafe “An Tagen wie diesen” bei der Bundestagswahl-Feier der CDU geträllert wurde. Selten wurde der Abstieg der Düsseldorfer Altrocker Richtung Mainstream derart eindrucksvoll optisch dargeboten wie von CDU-General Herman Gröhe – man erinnert sich. Am folgenden Weihnachtsfest nun wird Campino den Gänsebraten wohl nicht bezahlen müssen – Lehman sei dank.Campino ist damit inner familiär womöglich angezählt, wer denn in Sachen Vermögen die Nummer eins ist.

Denn nicht nur werden – unbeachtet vieler in der Öffentlichkeit – viele Lehman-Kunden entschädigt und am Ende eine Menge Kohle erzielt, vielmehr kommt auch Michael Frege in den Genuss eines kleinen, dreistelligen Millionen-Ertrags dank seiner sehr erfolgreichen Insolvenzverwalter-Tätigkeit. Bei allem möglichen Sozialneid muss man im Gegensatz zu den Herren Winterkorn oder Winkelmann (Air Berlin) (beginnen eigentlich alle Abzocker mit W? wieso heißt ein Bekannter aus Niedersachsen aus der Drückerbranche dann nicht Wischmeyer statt Maschmeyer? Ach ja – weil erstgenannter ein guter Kabarettist ist…;-)

Insofern wünschen wir ein launiges Wochenende, verweisen auf den Artikel der MM-Kollegen und auf unsere Presseschau auf www.bitcoin-krypto.de

Viel Spaß damit.