Totalschaden mit Ansage

Von der Spitze verlor die Aktie des Konzerns mehr als 90%. Die Geschwindigkeit, mit der das zuletzt geschah, deutet ziemlich klar auf einen möglichen Pleitefall. Soweit ist es allerdings noch nicht. Denn eine fällige Zinszahlung konnte nun doch in letzter Minute gesichert werden. Entsprechend schoss die Aktie heute zwischenzeitlich erst einmal wieder nach oben. Mehr als ein erleichtertes Aufatmen ist dies allerdings noch nicht, denn der Konzern hat über die nächsten Monate noch mehrere Hundert Millionen an Zins- und Tilgungszahlungen zu leisten. Das Erstaunlichste an dieser Episode ist, dass die Märkte weltweit erst an diesem Wochenende so richtig auf das Problem aufmerksam geworden sind, obwohl es bereits so lange vor sich hin schwelte. Und genau an dieser Stelle zwischen Istzustand, Erwartung und Kursfindung passieren immer wieder die größten Überraschungen.



Grundsatz und Ausnahmen



Denn vom Grundsatz her ist die Börse ein Totalisator, der die unterschiedlichsten Zukunftserwartungen zum Ausgleich bringt. Die Märkte versuchen also zu antizipieren, was kommen könnte. Wenn eine Nachricht bereits bekannt ist, die Kurse aber nicht reagieren, kann dies zu dem sehr naheliegenden Schluss verleiten, dass diese Nachricht bereits im Kurs enthalten sei und damit für die weitere Entwicklung irrelevant wäre. Falls dem nicht so ist, erfolgt die Korrektur dann umso heftiger. Die Märkte antizipieren also nicht nur, sie können einer Entwicklung auch hinterherhängen. Zur Ehrenrettung des Marktmechanismus muss allerdings gesagt werden, dass die Börse in Hongkong sehr wohl das kommende Desaster erahnte (s.o.). Lediglich auf die Weltbörsen ist der Funke vergleichsweise spät übersprungen, als im Zuge der sozialen Ansteckung schlagartig realisiert wurde, dass dieses Problem nicht nur China betreffen könnte. Sofort waren die Erinnerungen an die Lehman-Pleite wieder da, wobei der Fall dort anders lag. Als eng vernetztes Finanzunternehmen hatten die Lehmänner eine ganz unmittelbare Sprengkraft für das Finanzsystem. Bei Evergrande besteht der Hebel in den gigantischen Schulden, die zahlreiche Kreditgeber wohl zu umfangreichen Abschreibungen nötigen werden.







Grundsätzlicher Strategiewechsel?



Auch scheint die Führung Chinas in letzter Zeit fast auf dem Kriegspfad gegen einige der heimischen Erfolgsbranchen zu sein. So ließ man gewinnorientierte Bildungsunternehmen kalt lächelnd über die Klinge springen, oder stellt missliebige Unternehmen bzw. Unternehmer auch schon einmal kurzerhand kalt. Ob es sich bei diesem Großreinemachen eher um eine Nachjustierung, eine Machtdemonstration oder um einen grundsätzlichen Strategiewechsel handelt, ist derzeit noch nicht klar zu erkennen. Auch ob, und in welcher Form eine Rettung von Evergrande erfolgen wird, ist – unabhängig vom positiven Tagesereignis – im Moment noch völlig offen.

Wohl und Wehe des Immobilienmarkts



Der Fall Evergrande und das dadurch ausgelöste Börsenbeben zeigen aber ein weiteres Mal, warum es ausgerechnet die gerne als Hort der Stabilität angepriesenen Immobilien sind, die häufig Ausgangspunkt und Zentrum von Finanzkrisen darstellen. Denn unabhängig von chinesischen Besonderheiten weisen Immobilienmärkte weltweit ähnliche Charakteristika auf: Sie sind illiquide, intransparent und viele Eigentümer arbeiten mit hohen Kredithebeln. Zudem gehört der Immobiliensektor praktisch in jeder Volkswirtschaft zu den bedeutenden realwirtschaftlichen Segmenten. Falls hier etwas schiefgeht, kann es rasch zu negativen Rückkopplungen für die Gesamtwirtschaft kommen. Umso wichtiger ist es daher zu wissen, wo man steht, gerade nach einer Reihe von Erfolgsjahren. In der Titelstory „Immobilien – Blase bei Betongold?“ des brandneuen Smart Investor 10/2021 haben wir uns daher intensiv mit dem aktuellen Stand auf dem Immobilienmarkt auseinandergesetzt. Dabei haben wir nicht nur die aussichtsreichsten internationalen Blue Chips und Small Caps angesehen, im großen Tabellenteil finden Sie auch die aktuellen Kennzahlen der in Deutschland notierten Immobilienunternehmen, immerhin rund 50 Titel . Abgerundet wird das Ganze durch Interviews mit dem CEO der Deutsche Grundstücksauktionen AG, Michael Plettner und mit dem Mitglied des Rats der Immobilienweisen, Prof. Dr. Harald Simons. Das neue Heft erscheint rechtzeitig zum Wochenende.







Zu den Märkten







Die über das Wochenende hochgekochten Ängste vor einer Evergrande-Pleite erreichten am Montag auch endgültig die Weltbörsen. Exemplarisch ist der Kursverlauf des DAX, den Sie in Abb. 2 sehen. Nachdem der Markt am Montag bereits mit einem Abwärts-Gap eröffnet hatte, fand er erst bei knapp über 15.000 Punkten seinen Boden und konnte leicht oberhalb der Tagestiefs mit einem Minus von -2,3% schließen. Schon der vorangegangene Freitag zeichnete sich durch eine äußerst schwache, große schwarze Tageskerze aus. Das erwähnte Abwärts-Gap ist nun bereits das zweite innerhalb nur weniger Wochen (vgl. rote Rechtecke). Im Gegensatz zum Gap vom 8.9. Konnte das Gap von diesem Montag aber heute bereits wieder geschlossen werden. Das ist auf der einen Seite eine positive Nachricht, da so ein zweites Breakaway-Gap, das für eine dynamische Kursentwicklung in Richtung des Gaps steht, vermieden werden konnte. Auf der anderen Seite ist die Schließung eines solchen Gaps aber auch bereits die erste charttechnische Zielmarke einer Erholungsbewegung, der nun erneut die Puste ausgehen könnte. Während der Markt aus der Keilformation nun kraftvoll nach unten ausgebrochen ist (rote Linien), bleibt die Rückeroberung des kleinen Trendkanals (blaue Linien) ein weiterer, wenn auch kleiner positiver Aspekt. Überbewerten sollte man diesen im Moment aber schon deshalb nicht, da die rückläufige Umsatzentwicklung – der heutige Umsatzbalken war zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht abgeschlossen – auf den Korrekturcharakter dieser Gegenbewegung hindeutet. Es ist wieder einmal frappierend, wie sich die Charakteristik des Marktes pünktlich mit dem 1.9. komplett geändert hat (grüne, vertikale Linie). Natürlich ist hier nicht nur eine Art „saisonaler Magie“ am Werk, auf dem Markt lasteten neben den Evergrande-Turbulenzen auch Umfragen, wonach ein rot-grün-rotes Bündnis, bei den anstehenden Bundestagswahlen am kommenden Sonntag eine reale Option sein könnte. Sollte sich dies realisieren, müssten sich Aktionäre wohl erst einmal warm anziehen, und das bestimmt nicht, weil es durch die Erhebung von CO2-Steuern plötzlich so kalt geworden wäre.







Anlegermessen und Zeitmesser:



Musterdepots & wikifolio



Fazit



In einer von nicht nur punktuellen Exzessen gekennzeichneten Ökonomie warten Unfälle vom Kaliber Evergrande darauf, einzutreten. Dies ist kein rein chinesisches Phänomen, sondern kann grundsätzlich jede Blasenökonomie betreffen. Ob auch die Bundestagswahl 2021 zu einem solchen Unfall wird, wissen wir in weniger als einer Woche.



Ralf Flierl, Ralph Malisch