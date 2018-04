Total (Weekly) - Der Charme der Seitwärtsphase

Weitere Suchergebnisse zu "Total":























Seit zehn Jahren läuft die Total-Aktie letztlich seitwärts. Diese Feststellung gilt

gleichermaßen für den Zeitraum seit Ende 2016 (siehe Chart). In der Konsequenz liegen

alle von uns betrachteten gleitenden Durchschnitte (38, 90 und 200 Wochen; jeweils

zwischen 45,20 EUR und 46,09 EUR) sehr dicht beieinander. Doch gerade hierin liegt

der Charme der aktuellen Konstellation, denn in solchen trendlosen Phasen können strukturierte

Produkte ihre Stärken ausspielen. Aktuell lassen sich zwar einige positive Argumente

ins Feld führen. So sind z. B. die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon „long“

positioniert. Zudem erinnert der Kursverlauf an ein aufsteigendes Dreieck (siehe Chart).

Dennoch verließ die Marktteilnehmer zuletzt immer wieder im Bereich der Barrieren

bei knapp 50 EUR der Mut. Mit anderen Worten: Für einen Anlauf auf das Mehrjahreshoch

vom Juni 2014 bei 54,71 EUR bedarf es eines Sprungs über die jüngsten Hochpunkte bei

rund 50 EUR. Auf der Unterseite „helfen“ Investoren die Unterstützungen in Form der

beschriebenen Glättungslinien sowie der Jahrestiefs von 2018/17 bei 43,09/42,26 EUR.

Selbst ohne große Aufwärtstendenz lassen sich derzeit solide Seitwärtsrenditen darstellen.





















Total (Weekly)











































