Total, Shell, ENI – chancenreiches Trio

Der anziehende Ölpreis sorgt für gute Quartalszahlen bei den Mineralölunternehmen, aber auch zunehmende Inflationsängste. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert derzeit etwas über 74 US-Dollar und somit so hoch wie seit Ende 2014 nicht mehr. Anleger haben mit einer neuen Multi Protect Aktienanleihe ( 5 Prozent p.a. ) die Möglichkeit, eine Anlage auf ENI SpA, Total SA, Royal Dutch Shell PLC zu kombinieren. Die WKN lautet VA1G3B . Zeichnungsfrist ist der 08.05.

Der italienische Konzern ENI SpA präsentierte am Freitagmorgen den Investoren seine Bilanzzahlen für das abgelaufen Quartal. Das Nettoergebnis fiel dabei um 2 Prozent von 965 Millionen Euro im Vorjahr auf 946 Millionen Euro. Auch der Gewinn je Aktie sank von 0,27 Euro aus dem letzten Jahr auf 0,26 Euro. Das adjustierte Ergebnis, welches einmalige Sondereffekte herausrechnet zeichnet allerdings ein anderes Bild. Hierbei konnte das Nettoergebnis um mehr als 30 Prozent verglichen zum Vorjahr auf 978 Millionen Euro zulegen. Der adjustierte Gewinn je Aktie stieg ebenfalls von 0,21 Euro aus dem Vorjahr auf 0,27 Euro.

Total SA und Royal Dutch Shell PLC veröffentlichten bereits gestern die Bilanzzahlen für das abgelaufene Quartal. Der bereinigte Nettogewinn stieg bei Total um 13 Prozent auf etwa 2,8 Milliarden US-Dollar verglichen zum Vorjahresquartal. Der adjustierte Gewinn je Aktie liegt bei 1,09 US-Dollar und lag hier im Vorjahr noch bei 1,01 US-Dollar. Bei Royal Dutch Shell war das Bild am positivsten. Hier konnte der bereinigte Gewinn auf 5,32 Milliarden US-Dollar zulegen, was ein Anstieg von mehr als 41 Prozent verglichen mit dem Vorjahr bedeutet. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte ebenfalls zu und stieg von 0,46 US-Dollar aus dem Vorjahr auf 0,64 US-Dollar. Ein besseres Ergebnis konnte zuletzt im Jahr 2014 erzielt werden, als der Ölpreis noch auf einem Niveau von 100 US-Dollar je Barrel notierte.

Wie funktioniert die Anleihe?

Sollte es während des Beobachtungszeitraums nicht zu einem Berühren oder Unterschreiten der festgesetzten Barriere kommen, so erhält der Anleger am Ende der Laufzeit einen Geldbetrag, welcher sich auf Basis der durchschnittlichen Wertenwicklung aller Basiswerte errechnet, mindestens jedoch den Nennbetrag, ausbezahlt. Notiert allerdings mindestens einer der Basiswerte im Beobachtungszeitraum auch nur einmal auf oder unter der festgelegten Barriere, erhält der Anleger am Ende der Laufzeit einen Barausgleich bzw. eine physische Lieferung von Aktien. Grundlage für diese Berechnung ist hierbei die Wertentwicklung des Basiswerts mit der schlechtesten Performance.

Der Anleger kann einen Verlust bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals erleiden. Daneben erhält der Anleger unabhängig von der Wertentwicklung der Basiswerte an den Zinsterminen eine Zinszahlung auf den Nennbetrag.

Quelle: Vontobel