Torex Gold will Produktion 2021 wieder steigern

Die kanadische Torex Gold Resources (TSX TXG / WKN A2AMAJ) plant für das laufende Jahr mit einer Goldproduktion von 430.000 bis 470.000 Unzen Gold. Der Mittelwert dieser Spanne liegt dabei über den 430.480 Unzen des gelben Metalls, die Torex 2020 gefördert hatte – inklusive Unterbrechungen auf Grund von COVID19.



Die Mitte der nun veröffentlichten Prognosespanne stimmt ungefähr mit der ursprünglichen Produktionsprognose für 2020 überein genauso wie mit dem Ausstoß aus dem Jahr 2019, der bei 454.810 Unzen Gold lag.





Torex geht davon aus, dass sowohl die Cashkosten als auch die so genannten „all-in sustaining cash costs" auf dem Niveau des vergangenen Jahres liegen werden. Laut President und CEO Jody Kuzenko rechnet man für 2021 ein weiteres Mal mit einem starken Cashflow.Der mittelgroße Goldproduzent betreibt die zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Goldliegenschaft Morelos rund 180 Kilometer südwestlich von Mexiko.