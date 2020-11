Torex Gold meldet herausragendes drittes Quartal!

Mit Torex Gold Resources (WKN A2AMAJ) legt der nächste Goldproduzent Zahlen vor, in denen sich der starke Goldpreis mehr als deutlich widerspiegelt.



Das Unternehmen förderte auf der El Limon Guajes-Mine in Mexiko im dritten Quartal 131.790 Unzen Gold zu so genannten all-in sustaining costs (AISC) von 877 USD pro Unze. Gleichzeitig verkaufte man mehr als 133.000 Unzen zu durchschnittlich 1.884 USD je Unze, was zu einem herausragenden Quartal führte!





Den Nettogewinn gab Torex Gold mit 60,3 Mio. Dollar an, ein Rekord, während der bereinigte Gewinn 51,3 Mio. Dollar erreichte. Der Quartalsumsatz lag dem Unternehmen zufolge bei 256,5 Mio. Dollar. Im dritten Quartal 2019 hatte das Unternehmen einen Nettogewinn von „nur" 17,1 Mio. Dollar bei einem Umsatz von 198,2 Mio. Dollar erzielt.Wie Torex-CEO Jody Kuzenko erklärte, stellten die 133.036 verkauften Unzen Gold des Quartals den höchsten Absatz in der Geschichte des Unternehmens dar und auch der durchschnittliche realisierte Goldpreis habe noch nie höher gelegen. Insgesamt habe man die beste Quartalsperformance in der bisherigen Unternehmensgeschichte erzielt, wozu auch eine EBITDA von 163 Mio. Dollar sowie 124 Mio. USD an freiem Cashflow gehören wurde, so Kuzenko.Torex schloss den Berichtszeitraum mit einer Netto-Cash-Position (in Höhe von 77,1 Mio. Dollar) ab – zum ersten Mal, seit man 2016 die kommerzielle Produktion auf El Limon Guajes erreichte. Das stellt eine Verbesserung von 174 Mio. Dollar im Vergleich zum Vorjahr dar.In August, hatte Torex die Produktionsprognose auf 390.000 bis 420.000 Unzen Gold zu AISC von 965 bis 1.025 USD pro Unze reduziert, womit man die vorübergehende Minenschließung auf Grund der Corona-Pandemie berücksichtigte.

