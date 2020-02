Torex Gold liefert starke Performance ab

Der kanadische Edelmetallproduzent Torex Gold Resources (TSX TXG / WKN A2AMAJ) hat Ende vergangener Woche seine Zahlen zum Gesamtjahr und vierten Quartal 2019 vorgelegt – und kann auf eine starke Performance verweisen.



Die Gesellschaft meldete für 2019 einen bereinigten Nettogewinn von 67,8 Mio. Dollar oder 0,80 Dollar pro Aktie (0,79 Dollar pro verwässerter Aktie). Das bereinigte EBITDA erreichte den Rekordwert von 332,9 Mio. Dollar, während der freie Cashflow mit 181,2 Mio. Dollar ebenfalls auf Rekordniveau lag. Nachdem man die Verbindlichkeiten um rund 200 Mio. Dollar abbaute, beendete Torex das vergangene Jahr mit Barmitteln von 161,8 Mio. Dollar.





Im vierten Quartal erzielte Torex einen bereinigten Nettogewinn von 34 Mio. Dollar oder 0,40 Dollar pro Aktie und ein bereinigtes EBITDA von 105,1 Mio. Dollar. Der Cashflow aus dem operativen Betrieb lag bei 97,9 Mio. Dollar.Torex-CEO CEO Fred Stanford erklärte in der Pressemitteilung des Unternehmens, dass 2020 ein weiteres, exzellentes Jahr für Torex werden dürfte, da man von einem ähnlichen Ausstoß wie im vergangenen Jahr ausgehe, sich aber ein höherer Goldpreis andeute. Die Gesellschaft hatte im letzten Jahr 454.811 Unzen Gold gefördert, was einen Anstieg von 28% gegenüber den 353.947 Unzen aus dem Vorjahr bedeutet. 2019 verkaufte Torex 449.337 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Preis von 1.408 USD pro Unze. Erwartet hatte man 400.000 bis 460.000 Unzen.Das vierte Quartal 2019 verzeichnete mit 121.151 Unzen Gold den zweithöchsten Ausstoß in der Unternehmensgeschichte. Verkauft wurden 126.910 Unzen Gold zu durchschnittlich 1.481 USD je Unze.