Die Top Fünf Kryptowährungen

Bitcoin: die weltweit bekannteste Kryptowährung

Bitcoin (kurz: BTC) ist eine digitale Währung auf Basis einer Blockchain, welche durch Kryptografie gesichert und definiert ist. Das Bitcoin-Netzwerk ist die Infrastruktur für ein komplett neues Wirtschafts- und Finanzsystem, welches komplett dezentralisiert ist und vollkommen ohne Mittelsmänner auskommt. In dem System gibt es keine nationalen Grenzen und keine zentralen Institutionen, sondern dieses Wirtschaftssystem funktioniert vollkommen Peer-to-Peer, also von Mensch zu Mensch. Der Bitcoin ist gleichzeitig die weltweit erste und damit glechzeitig größte Kryptowährung mit dem größten Handelsvolumen, was für Händler besonders interessant ist. Bei über 42.000 Dollar notiert bereits das Allzeithoch.

Ethereum: Die Nummer zwei der Kryptowährungen

Ethereum (Währung: Ether (ETH) wird überwiegend als Umgebung für intelligente Verträge verstanden, sogenannten „smart contracts“ und gilt als eine Blockchain der zweiten Generation. Erfunden im Jahre 2013 durch Vitalik Buterin, ist Ethereum jedoch mehr als lediglich ein Zahlungsmittel. Anstatt das Coins auf der Blockchain lediglich abgespeichert werden, ist es durch eine sogenannte Ethereum Virtual Machine (EVM) möglich, Programme ausführen zu lassen. Ether ist die nach dem Bitcoin zweigrößte Kryptowährung, gemessen an der Marktkapitalisierung und besitzt ebenfalls ein sonderbar hohes Handelsvolumen, im Vergleich zu Konkurrenzwährungen. Vor allem die Palette an praktischen Anwendungsfällen ist nahezu unendlich. Ether dürfte zudem vermehrt Anwendung im Alltag finden. Dass der Ethereum Kurs den Bitcoin eines Tages überholt, bleibt jedoch unwahrscheinlich, da die Krypto-Leitwährung den First-Mover-Effekt besitzt.

Ripple: Die Nummer drei der wichtigsten Kryptowährungen

Ripple (XRP) ist ein ‚Open Source‘-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk, basiert also auf einer gemeinsamen öffentlichen Datenbank. In der finalen Fassung soll Ripple sowohl als dezentrales ‚Peer to Peer‘-Zahlungsverfahren, also auch als ein Devisenmarkt fungieren. Der Handel und Güteraustausch sind dabei ohne zentrale Verrechnungsstelle möglich. Die Einigung zwischen den betreffenden Netzwerk-Teilnehmern erfolgt über ein sogenanntes Konsensverfahren Die Cyber-Devise XRP dient vor diesem Hintergrund als Wertaufbewahrungs- wie auch als Handelsinstrument.

Ripple wird ein hohes Potenzial an Anwendungsfällen nachgesagt und hat sich somit bereits in den Anfängen des Krypto-Hype schnell nach vorne hocharbeiten können. Durch die jüngste Klage durch die US-SEC sollten Anleger aber vorsichtig agieren.

Bitcoin Cash: Abfallprodukt oder heimlicher Gewinner?

Bitcoin Cash (BCH) ist das Resultat einer Bitcoin-Fork vom 1. August 2017. Das Update namens „SegWit“ war Hauptauslöser der Fork, welches das Team um Bitcoin- Core übernahm. Bitcoin Cash soll als eine Weltwährung rund um den Globus als Zahlungsmittel dienen und nicht lediglich als digitales Ersatz-Gold angesehen werden.

Litecoin: Der Geheimtipp der Kryptowährungen?

Beim Litecoin (LTC) handelt es sich um eine sog. digitale ‚Peer to Peer‘-Währung, die in eine ‚Open Source‘-Software integriert ist. Aus technischer Perspektive ähnelt das Litecoin-Projekt stark dem Bitcoin-System. Produktion und Transfer von Litecoins beruhen auf einem ‚Open Source‘-Verschlüsselungs-Protokoll. Eine zentrale Steuerung liegt nicht vor. Vor diesem Hintergrund werden sämtliche Transaktionen, Bilanzen und Ausgaben von einem ‚Peer to Peer‘-Netzwerk verwaltet. Die Litecoin-Erstellung erfolgt auf Basis einer kryptologischen Hash-Funktion, über die wiederum Blöcke generiert werden: sog. Mining. Der Umtausch von Litecoins ist sowohl in Bitcoins, als auch in Fiat-Geld möglich. Die betreffende Abwicklung erfolgt in der Regel über Online-Börsen (sogenannten digital currency exchangers).

