Titelstorys - die Botschaft der ersten Seite

Wer behauptet, er wisse ganz genau, in welche Richtung sich die Börse entwickeln werde, könnte ebenso gut sagen, dass er von der Materie wenig Ahnung hat. Denn sicher ist an den Märkten nichts, und das ist geradezu deren Wesen. Denn auf „wundersame“ Weise stehen sich zu jedem Zeitpunkt zwei etwa gleich starke Lager gegenüber. Die Preisveränderungen gegenüber dem jeweils letzten Preis sind entsprechend gering, besonders dort, wo ein liquider Handel stattfindet. Wer zu einem aufgerufenen Kurs handeln will, hält ihn für attraktiv – egal, ob er auf der Käufer- oder der Verkäuferseite steht. Erst mit wachsendem Abstand schält sich regelmäßig heraus, dass der Kurs für eine Seite doch nicht ganz so günstig war. Was etwas paradox klingt, liegt am „Wunder des Kurses“ selbst, der sich so bildet, dass er das, was die Marktteilnehmer in jedem Moment zu wissen glauben, zum Ausgleich bringt. Dieses Einpreisen gelingt freilich nicht immer, mal überschießt der Kurs und ein anderes Mal erfolgt die Anpassung nur zäh. Und natürlich können sich das aktuelle Wissen, die vorherrschenden Meinungen oder die massenpsychologische Grundlagerung, die allesamt in die Kauf- und Verkaufsentscheidungen einfließen, auch als falsch erweisen bzw. ändern, etwa durch neue Fakten, neue Meinungen oder externe Ereignisse. Das Ergebnis: Der Ausgleich zwischen beiden Seiten findet einfach auf einem anderen Kursniveau statt.