Tipps für die ETF-Auswahl

Sie wissen, dass Sie passiv investieren und Vermögen aufbauen wollen. Und möchten jetzt aktiv werden. Aber die Auswahl von gut 1.500 Indexfonds mit kryptischen Namen und vielen Angaben erscheint Ihnen unverständlich? Die gute Nachricht: Es ist gar nicht so schwer.



Auf drei Dinge sollten Anleger bei der langfristigen Geldanlage achten, dann kann nichts schiefgehen: breite Streuung, ausreichend langer Anlagehorizont und möglichst geringe Kosten. Die ersten beiden Punkte ermöglichen einen entspannten Umgang mit Kurs- und Ausfallrisiken und zu hohe Kosten fressen die Gewinne auf.

Das macht ETFs zu dem idealen Anlageinstrument für Einsteiger, denn sie sind außerdem sehr leicht zu verstehen, vor allem die einfachen Index-Tracker der ersten Generation.

Es gibt im Moment rund 1.500 ETFs, die öffentlich in Deutschland angeboten werden, deutlich weniger als bei anderen Anlageklassen. Dennoch überfordert die Auswahl häufig Anleger wegen der Anzahl, vieler Angaben, kryptischer Namen, vergleichbar mit der Situation vor einem Supermarktregal mit 30 Sorten Erdbeermarmelade.

Die gute Nachricht vorweg: Mit einer gewissen Systematik und intelligenten Online-Tools ist die Auswahl deutlich einfacher, als Sie auf den ersten Blick glauben. Hier ein Vorschlag in acht Schritten, wie Sie vorgehen können.

Schritt 1: Die Wahl der Anlageklasse

Unter Anlageklassen versteht man verschiedene Objekte, in die Sie investieren können und die sich in Rendite- und Risikoverhalten meist unterscheiden. Die bedeutendsten sind Aktien, d.h. Anteile an Unternehmen, Anleihen und Festgeld, Rohstoffe und Edelmetalle, Immobilien. Kunst, Oldtimer und Wein als Investments sind auch Anlageklassen. An dieser Stelle beschränken wir uns aber auf die direkten Investitionsmöglichkeiten an der Börse, konkret Aktien, Anleihen und Rohstoffe.

Wählen Sie jetzt beispielsweise Aktien, so stehen noch 1.000 ETFs zur Auswahl



Schritt 2: Wahl des Marktes: Region, Land, Branche

Im zweiten Schritt überlegen Sie, in welchen Markt Sie investieren wollen, in ein einzelnes Land (USA), eine Region (wie der Pazifikraum) oder die ganze Welt. Vielleicht möchten Sie sich auch auf eine Branche konzentrieren (z.B. Pharma, Goldminen oder IT-Security).



Schritt 3: Breit gestreut oder mit Fokus?

Der dritte Schritt ist nicht weit weg vom zweiten. Hierbei geht es um die Stärke der Streuung. Wenn Sie weltweit investieren wollen, geht dies mit ETFs, die rund 1.600 Unternehmen aus Industrieländern weltweit enthalten (MSCI World) oder Sie orientieren sich noch breiter in ETFs mit etwa 3.500 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern (MSCI World All Countries, FTSE World All Countries). Dagegen ist der DAX mit den 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands recht wenig diversifiziert: ein Land, große Unternehmen, wenige Branchen.

Grundsätzlich gilt: Je spitzer Ihr Anlagefokus, desto größer Ihre Chance, aber auch Ihr Risiko.



Schritt 4: Ausschüttend oder thesaurierend

Im nächsten Schritt entscheiden Sie, ob Sie laufende Einnahmen des ETFs wie Dividenden oder Zinsen regelmäßig ausgezahlt haben möchten. Oder ob diese automatisch im ETF verbleiben und damit das Fondsvermögen erhöhen. Dies wird thesaurieren genannt und stellt aus Ihrer Sicht ein Reinvestment dar. Es steigt der Wert Ihrer Anteile.

Ausschüttend oder thesaurierend ist eine Frage Ihrer persönlichen Vorliebe. Wenn Sie einen ausschüttenden ETF wählen, können Sie sich regelmäßig über

Cash-Spritzen freuen. ETFs schütten in der Regel viermal jährlich die Einnahmen aus. Allerdings wird auf die Zuflüsse sofort Abschlagsteuer fällig. Wenn Sie langfristig Vermögen aufbauen wollen, sind thesaurierende ETFs vorteilhafter. Sie müssen die Erträge nicht reinvestieren um von Zinseszinseffekt (gilt auch für Dividenden) zu profitieren.



Schritt 5: Mit oder ohne Währungsrisiko

Wenn Sie als Anlegerin oder Anleger aus der Eurozone in ausländische Aktien investieren, zum Beispiel US-amerikanische Unternehmen im S&P 500-Index, hängt Ihre Rendite nicht nur von der Kursentwicklung, sondern auch von der Wechselkursentwicklung des Euro zum US-Dollar ab. Diese kann zu Ihren Gunsten oder Ungunsten sein. Auf jeden Fall kommt ein weiterer Einflussfaktor hinzu, der sich leicht vermeiden lässt, denn es gibt inzwischen die meisten Standard-ETFs in einer währungsgesicherten Variante. Bei diesen minimieren die Anbieter Währungseffekte, die Kosten dafür sind in der Gesamtkostenquote enthalten.

Langfristig gleichen sich die Wechselkurseffekte bei den meisten Währungen wieder aus. Ob Sie einen währungsgesicherten ETF wählen, hängt vor allem davon ab, ob Sie die zusätzliche Volatilitätsquelle bei Ihrem ETF vermeiden wollen.

Schritt 6: Replikationsmethode

Es gibt verschiedene Methoden, wie ETFs einen Index abbilden. Die meisten kaufen die Wertpapiere im Index, sie sind voll replizierend. Andere kaufen nur die größten Wertpapiere, das nennt man dann ‚teilreplizierend’ oder ‚optimiert’. Bei sehr großen Indizes macht das Sinn, weil die ständige Anpassung des Portfolios um kleine, wenig gehandelte Wertpapiere auswendig und damit teuer wäre.

Die dritte Form sind synthetische ETFs, auch als Swap-basiert bezeichnet. Bei diesen ETFs kaufen die Anbieter diverse Wertpapiere und gleichen die Wertentwicklung über Differenzgeschäfte, Swaps, mit Dritten aus. Die Form der Abbildung ist vor einigen Jahren kritisch diskutiert worden, da durch den möglichen Ausfall der Swap-Partner, Kontrahenten genannt, Risiken entstehen. Zwar ist der Anteil eines einzelnen Kontrahenten begrenzt, anderseits kann es mehrere geben.

Unterm Strich: Wer sich unwohl mit dem Gedanken fühlt, statt z.B. der DAX-Aktien chinesische Anleihen im Fondsvermögen zu haben, kann gezielt replizierende ETFs auswählen. Das ist ohnehin die Mehrheit.

Swap-basierte ETFs haben auch Vorteile. Zum Beispiel ermöglichen sie Investments in Unternehmen aus Ländern, in denen ausländische Anleger nur begrenzt oder gar keine Aktien kaufen dürfen, wie Vietnam.



Schritt 7: Wählen Sie den ETF



Wenn Sie bei diesem Schritt angekommen sind, dürften nicht mehr viele zur Auswahl stehen. Jetzt können Sie sich einen konkreten ETF aussuchen.

Ein mögliches Entscheidungskriterium an dieser Stelle: die niedrigere Gesamtkostenquote.

Ein Weiteres ist die Größe, d.h. das verwaltete Vermögen, auch als Assets under Management oder kurz AUM bezeichnet und auf boerse-frankfurt.de verfügbar. ETFs werden gelegentlich geschlossen oder zusammengelegt, wenn sie sich für die Emittenten mittelfristig nicht lohnen. Die Gewinnspannen der Anbieter sind sehr klein (was für Sie geringe Kosten bedeutet) mit hohen Skaleneffekte. Emittenten erklären, dass sich ein ETF ab 50 bis 100 Millionen Euro verwaltetem Vermögen lohne. Eine Schließung bedeutet für Anleger eine neue Investmententscheidung und die Versteuerung angefallener Gewinne. Beachten Sie, wenn Sie die Größe als Kriterium zu Rate ziehen: Themen-ETFs sind eher kleiner und manche ETFs sind noch sehr jung.

Ein weiterer Tipp: Gehen Sie auf die Internetseite des ETF-Anbieters. Dort können Sie sich z.B. die detaillierte Zusammensetzung des ETFs ansehen, manchmal auch eine grafisch aufbereitete Verteilung auf Länder oder Branchen. Welcher Emittent Ihnen mehr zusagt, kann auch ein ein Entscheidungskriterium zwischen ETF A und ETF B sein.



Schritt 8: Lehnen Sie sich entspannt zurück

Wenn Sie langfristige Geldanlage betreiben, ist auch der langfristige Preistrend für Sie der relevante, nicht die kurzfristigen Preisschwankungen. Mehrere Studien haben gezeigt, dass private Anleger häufig im ersten Jahr ihres ETF-Investments Geld verlieren, weil sie versuchen, den Markt zu schlagen. Das gelingt den Wenigsten. Beim Erfolg der langfristigen Geldanlage gilt der zeitlose Rat des weltbekannten Investors Peter Lynch: It is not about timing the market but time in the market ­– es geht darum, wie lange man investiert ist, nicht darum, den Markt zu schlagen.

von Edda Vogt,

April 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.