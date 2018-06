Tinka Resources: Kursexplosion zeigt, gute Bohrergebnisse werden honoriert

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Um fast 37% schoss gestern die Aktie von Tinka Resources (WKN A0B884) nach oben. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, auf seinem Ayawilca-Projekt in Peru einen Abschnitt von 10,4 Metern mit 44% Zink erbohrt zu haben.

Insgesamt legte das Unternehmen die Resultate von sieben kürzlich erfolgten Bohrungen vor, worauf die Anleger die Aktie bei hohem Handelsvolumen deutlich nach oben schickten.

Für Tinkas CEO Graham Carman ist der besonders hohe Zinkgehalt von Bohrung A18-129 verständlicherweise sehr erfreulich. Er betont aber darüber hinaus, dass es zudem gelungen sei, ein neues Explorationsziel in der Tiefe und im Abfallen dieses neuen Vererzungsabschnitts zu identifizieren.

In der Vergangenheit habe man angenommen, dass das Auftreten von Phyllit eine Art Boden für die Zinkvererzung bedeuten würde. In der Regel wurden so bisher Bohrungen nach einigen Metern Phyllit eingestellt. Wie Herr Carman nun erklärte, könnte das bei einigen Bohrungen verfrüht gewesen sein.

Die Reaktion des Marktes auf die Bohrergebnisse betrachten wir insbesondere im aktuell schwierigen Marktumfeld als sehr ermutigend. Es zeigt, dass Explorationsunternehmen für gute Arbeit und gute Ergebnisse immer noch Anerkennung finden.

Auf GOLDINVEST.de widmen wir uns dem Thema Zink schon eine ganze Weile und haben unter anderem über den Zinkproduzenten Pasinex Resources (WKN A1JWFY / CSE PSE) berichtet, der vor Kurzem auch ein vielversprechendes Explorationsprojekt in Nevada erworben hat. Laut Aussage von CEO Steve Williams in einem vor Kurzem mit uns geführten Interview laufen die Bohrungen dort bereits, sodass in den kommenden Wochen mit Ergebnissen zu rechnen ist.

Ein reiner Zinkexplorer ist die Group Eleven Resources (WKN A2H9YB / TSX-V ZNG), die über das größte Landpaket Irlands mit Projekten in der Nähe von Teck (WKN 868265) und Glencore (WKN A1JAGV) verfügt. Erst vor Kurzem präsentierte Group Eleven ebenfalls hervorragende Bohrergebnisse von 32,2% Zink und Blei (25% Zink) von seinem Stonepark-Projekt und eröffnete sich damit vor allem Potenzial auf eine weitere Ausdehnung der bereits abgegrenzten Ressource in Richtung von gewaltiger Glencores Pallas Green-Lagerstätte.

Wir denken, dass es sich lohnen könnte, die Explorationsaktivitäten beider Unternehmen sowie die weiteren Arbeiten von Tinka genau zu beobachten. Anleger sollten sich aber immer bewusst sein, dass die Exploration ein riskantes Geschäft ist und dementsprechend handeln.

