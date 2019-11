Tinder-Mutter sorgt für Quickie

Ein leicht unter den Schätzungen der Analysten liegender Ausblick hat bei der Aktie der Match Group an der Börse Frankfurt gestern zu Abschlägen von fast 20 Prozent geführt. Die wikifolio-Trader haben diese Chance genützt.

Die Match Group , Muttergesellschaft des Dating-Portals Tinder, hat für das laufende Quartal Erlöse von 545 bis 555 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Analysten waren bislang im Schnitt von gut 559 Millionen Dollar ausgegangen. Knapp daneben ist an der Börse nunmal auch vorbei. Entsprechend wurde die Aktie unmittelbar nach unten durchgereicht. Da half es auch nicht, dass man die Schätzungen beim Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich geschlagen hatte. Zumal gleichzeitig das Wachstum der Abonnenten wegen des zunehmenden Wettbewerbs an Dynamik verloren hat.

Einstieg am Tief, Verkauf am Hoch

Der Kursrutsch rief in der Folge die Schnäppchenjäger auf den Plan. Die Übertreibung wurde von vielen genutzt, um die Aktie billiger wieder einzukaufen. Zum Handelsschluss lag daher das Minus bei nur mehr 2,5 Prozent - massive Kursschwankungen also, die wikifolio-Trader Simon Weishar ( Szew ) prompt ausgenutzt hat.

Noch am späten Dienstagabend griff er bei der Aktie zu und baute eine mit 6,6 Prozent gewichtete Position in seinem wikifolio Szew Grundinvestment auf. Dabei erwischte er beinahe das Kurstief. Gestern wurden dann in mehreren Schritten Gewinne zwischen drei und 15 Prozent eingesammelt. Der fast schon sensationell gute Lauf des Traders in diesem Jahr hält damit an. Seit Ende 2018 wurde der Wert des wikifolios um 54 Prozent gesteigert. Die Gesamtperformance seit Ende 2014 wuchs auf 167 Prozent. Es winkt ein neues Allzeithoch. Das voll investierte Portfolio besteht aus zwölf Aktien, die Weishar nach umfangreicher Analyse ausgewählt hat und deren Entwicklung er meist sehr ausführlich kommentiert.

+167,0 % seit 30.12.2014

+38,0 % 1 Jahr

1,5× Risiko-Faktor

EUR 169.266,51 investiertes Kapital

Szew DE000LS9EQQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse 201520162017201820190100200-100 KennzahlenDurchschnittliche Performance pro Jahr: 22,4 Prozent! Erst verpasst und dann doch zugeschlagen

Schon etwas länger bei der Match Group investiert ist Alexander Albicker ( MrTecDAX ). In seinen wikifolios Global Top Picks und Small & Mid Cap ist die Aktie mit einem Depotanteil von gut zehn Prozent sogar jeweils das Schwergewicht. Und daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern, wie sein gestern Nachmittag geposteter Kommentar andeutet: „Das wikifolio wurde am Dienstag nach Handelsschluss deutlich ins Minus gerissen, da Match Group nach Zahlen abgestraft wurde. Total grundlos in meinen Augen, die Zahlen sind absolut ok. Heute Morgen wollte ich daher eigentlich nochmal aufstocken, habe jedoch auf Grund des hohen Spreads vor US-Start noch abgewartet. Gegen Mittag zeigte sich die Aktie jedoch schon wieder deutlich erholt, so dass ich hier leider eine günstige Nachkaufchance verpasst habe. Wahrscheinlich lege ich mir heute oder die kommenden Tage trotzdem nochmal ein paar Stück zu, für mich ist das derzeitige Kursniveau weiterhin eine Kaufgelegenheit.“

Diesen Worten ließ er dann zumindest in einem wikifolio Taten folgen, wobei die Position dort nur geringfügig erhöht wurde. Im Schnitt liegt er bei der Aktie nun gut 80 bzw. fast 100 Prozent im Plus. Ähnlich gut sehen die Performance-Daten der wikifolios selbst aus, deren Wert um 69 bzw. 53 Prozent gesteigert werden konnte. Der studierte Volkswirt arbeitet ebenfalls bevorzugt mit fundamentaler Analyse und agiert mit einem langfristigen Anlagehorizont.

+69,9 % seit 17.02.2016

+13,6 % 1 Jahr

0,9× Risiko-Faktor

EUR 27.178,17 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 McDonalds US5801351017 83128 221 78% 2 Beyond Meat US08862E1091 86220 171 72% 3 Alteryx US02156B1035 115760 111 72% 4 Visa US92826C8394 78955 102 67% 5 Ballard Power CA0585861085 45844 99 61% 6 Under Armour US9043111072 22571 99 68% 7 Coca Cola US1912161007 65661 99 56% 8 Disney US2546871060 2386 79 81% 9 Match Group US57665R1068 136933 72 57% 10 Nike US6541061031 4891 71 75%

MrTecDAX DE000LS9LGB7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar201720182019501000-50 KennzahlenDurchschnittliche Performance pro Jahr: 14,9 Prozent! Die 10 meistgehandelten Aktien auf wikifolio.com der letzten sieben Tage

