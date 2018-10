Tilray, Aurora Cannabis, Cronos Group – ein Land wird High

Am Mittwoch legalisiert Kanada als erstes G7-Land den Gebrauch von Cannabis und anderen Hanfprodukten. Der Sektor stellt sich auf ein Milliardengeschäft ein, die Aktien sind bereits im Vorfeld kräftig gestiegen. Inzwischen gibt es zahlreiche Cannabis-Unternehmen in Nordamerika, dazu zählen auch etliche größere Unternehmen, die kräftig gewachsen sind und internationale Kooperationen vereinbart haben, etwa mit amerikanischen Bier- und Spirituosenherstellern.

Titel aus der Hanf-Branche sind meist kleinere Unternehmen, die traditionell stark schwanken. Zu den größten kanadischen börsengelisteten Unternehmen gehören Aurora Cannabis, Cronos Group und Tilray, der Hersteller von medizinischen Marihuana-Produkten. Die letzten beiden Unternehmen sind erst in diesem Jahr an die Börse gegangen und spiegeln die Aufbruchstimmung am Cannabismarkt wider.

Marihuana-Index

Die drei genannten Aktien sind gleichzeitig die größten Titel im nordamerikanischen Marihuana-Index mit einem Börsenwert von jeweils über 9 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Lufthansa und RWE bringen es auf vergleichbare Börsenbewertungen. Der Index besteht aus 34 Titeln, die kleinsten haben eine Marktkapitalisierung von rund 440 Millionen USD. Anleger sollten daher beachten, dass viele Cannabis-Aktien Nebenwerte sind und stark schwanken.

So büßte der nordamerikanische Marihuana-Index zwischen Ende Januar und Ende Juli 2018 rund 40 Prozent seines Wertes ein, nachdem er sich zuvor zwischen Oktober 2017 und Januar 2018 in etwa verdreifacht hatte. Inzwischen notiert der Index wieder am Jahreshoch, hat also seit Ende Juli wieder um 50 Prozent zulegen können. Die Firmen aus dem Index sind auf ganz unterschiedlichen Feldern aktiv, daher gilt es, sich vor einem Investment genau zu informieren.

Investmentkonferenz

Eine einzigartige Gelegenheit wird es dazu in Frankfurt in wenigen Tagen am 21 und 22. Oktober auf der exklusiven Investmentkonferenz geben. Dort werden sich u.a. unterschiedliche börsennotierte kanadische Cannabisunternehmen präsentieren und ihren Ausblick auf die Branche geben. Alle weiteren Informationen hier: https://www.3cmconference.com/.

