Tilray Aktie – Ist das die erhoffte gute Nachricht?

Das US-Repräsentantenhaus hat gestern am späten Abend ein Gesetz verabschiedet, das es Banken erlauben würde, Dienstleistungen für Cannabis-Unternehmen in den USA zu erbringen. Somit würden die Banken keine illegalen und rechtswidrige Finanzierung mehr betreiben, sollten sie Kredite und andere Dienstleistungen an die Firmen anbieten. Das wäre ein großer Schritt zur Beseitigung dessen, was Analysten als Hindernis für die Entwicklung einer nationalen Cannabis-Industrie bezeichnen.

Die Gesetzgeber stimmten mit 321-101 Stimmen für den Gesetzentwurf und schickten ihn an den Senat.





Der Gesetzesentwurf stellt klar, dass Erlöse aus legalen Cannabisgeschäften nicht als illegal angesehen werden und weist die Bundesaufsichtsbehörden an, Regeln zu erstellen, wie sie solche Bankaktivitäten beaufsichtigen würden. Banken waren bisher nicht bereit, Geschäfte mit Unternehmen zu machen, die Marihuana oder verwandte Produkte verkaufen, da sie befürchten, dass sie mit US-Bundesgesetzen in Konflikt geraten könnten. Das hat dazu geführt, dass Unternehmen in der Marihuana-Industrie nur wenige Möglichkeiten haben, sich auf eine Handvoll kleiner Finanzinstitute zu verlassen oder Geschäfte in bar zu tätigen.Die American Bankers Association hat aggressiv für den "SAFE Banking Act"-Gesetzentwurf lobbyiert.

Die Banken befanden sich in einer schwierigen Situation aufgrund des Konflikts zwischen Staats- und Bundesrecht, sodass es sinnvoll ist, dass der Kongress jetzt muss handeln, um diesen Konflikt zu lösen. Mittlerweile haben sechsunddreißig US-Staaten medizinisches Cannabis legalisiert, während 17 Staaten bereits den Freizeitgebrauch von Cannabis für Erwachsene erlauben.





Der Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, sagte, dass er versuchen würde, eine Gesetzgebung voranzutreiben. Die positive Reaktion der Aktienkurse von Tilray, Sundial Growers, Aphria oder Aurora Cannabis zeigt die große Erleichterung der Anleger. Dies, so die Hoffnung der Anleger, könnte der Startschuss für weitere progressive Reformen im Bereich des Cannabis Sektors gewesen sein. Dieser Schritt hat das Potenzial eines spielverändernden Marihuana-Gesetz einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht.

Sollte der US-Kongress den SAFE Banking Act verabschieden und Präsident Joe Biden ihn unterzeichnen, würde es für Marihuana-Unternehmen wahrscheinlich deutlich einfacher und billiger werden, sich Kapital zu verschaffen, das sie zur Finanzierung ihrer Wachstumsinitiativen benötigen. Das Gesetz sollte Cannabis-Unternehmen auch sicherer und effizienter machen, da Kreditdienstleistungen den Bedarf an Bargeld im Tagesgeschäft verringern würden.

Nach dem Squeeze im Februar auf 65 USD kam die Tilray Aktie in den letzten 6 Wochen deutlich nach unten. Wer am Hoch bei 65 USD die kaufte, ist mittlerweile über 70 % im Minus. Der Bereich zwischen 22,59 USD und 15,61 USD ist die letzte auffällige Konsolidierungsmarke vor dem Ausbruch im Februar. Diesen Bereich hat die Tilray Aktie nun erreicht und muss sich jetzt beweisen. Gelingt es hier wieder Käufer anzuziehen, wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 28 USD und 65 USD möglich. Der kleine Doppelboden bei 16,30 USD ist dabei ein interessanter Fakt und könnte die allgemeine Bodenbildung begünstigen. Sollte kein Kaufinteresse aufkommen muss unter 16,30 USD dagegen ein weiterer Abverkauf in Richtung 11,89 USD und dem Kursniveau vor der US-Wahl bei 6,69 USD eingeplant werden.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 20.04.21

