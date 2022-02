Tier One Silver landet Volltreffer! Spitzen-Potenzial jetzt genauer auf den Grund gehen!

„Unser Vertrauen auf ‚Curibaya‘, eine bedeutende Entdeckung zu machen, ist massiv gestiegen…“.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit diesen klaren und unmissverständlichen Worten, in seiner gewohnt zurückhaltenden Art, formulierte Peter Dembicki, CEO, Präsident und Direktor von der in Vancouver, Kanada beheimateten Tier One Silver (WKN: A2QNN8) das Ergebnis der letzten fünf Bohrlöcher vom ‚Curibaya‘-Flaggschiff-Projekt, im Süden Perus.

Dabei gibt es für „Bescheidenheit“ überhaupt keinen Grund, da die Ergebnisse durchweg eine Spitzenmineralisierungen auf höchstem Niveau zeigen.

Bohrloch 16 – „das Runde trifft ins Eckige“!





Einen absoluten Volltreffer landete z.B. das Bohrloch 21CUR-16, welches mit 1.213,7 g/t Silberäquivalent über 1,5 m einschließlich 299,1 g/t Silberäquivalent über 7 m das bisher beste Ergebnis vom strukturellen Korridor ‚Sambalay‘ lieferte. Damit bestätigt dieses hochgradige Bohrloch die auf diesem Zielgebiet entnommenen top-Schlitzproben, welche bereits mit beeindruckenden Ergebnissen von

· 293,8 g/t AgEq über 20 m,

· 348,2 g/t AgEq über 11 m

· 438, 8 g/t AgEq über 9 m,

· 1.119,20 AgEq über 2 m

· und 1.852,8 g/t AgEq über 2 m

für mächtig Wirbel gesorgt haben.

Grundsolide präsentiert sich auch das Bohrloch 21CUR-15, welches 156 g/t AgEq über 1,0 m, einschließlich 240,5 g/t AgEq über 0,5 m sowie 229,7 g/t AgEq über 1,5 m lieferte.

Geologische Hinweise auf neue, hochgradige (Bohr-)Ziele!

Doch nicht nur hervorragende Bohrergebnisse konnten dem bislang durchgeführten Bohrprogramm entlockt werden, sondern obendrein auch noch wichtige geologische Erkenntnisse, um neue Ziele für das nächste Bohrprogramm zu definieren. Eines davon wird das Gebiet ‚Cambaya‘ werden, welches zwischen dem hochgradigen Bohrloch 21CUR-16 und den entnommenen Schlitzproben liegt.

Als weiteres bereits ausgemachtes Ziel gilt der ‚Tipal‘-Corridor, wo eine Aderanordnung innerhalb einer Kaolinit- und Serizit-Alteration 50 m unter der Oberfläche entdeckt wurde, welche mit spitzenmäßigen 384,6 g/t AgEq über 3 m punkten konnte.

Voller Lobes ergänzte Peter Dembicki seine eingangs erwähnten Worte noch:

„Die Bohrergebnisse von ‚Curibaya‘ haben sich mit dem Fortschreiten des Programms kontinuierlich verbessert, wobei Bohrloch 16 unseren bisher besten Abschnitt lieferte. Wir haben wichtige Zielinformationen für unsere zweite Bohrphase identifiziert, die sich auf höher gelegene Gebiete des Systems innerhalb der Strukturkorridore ‚Sambalay‘, ‚Tipal‘ und ‚Cambaya‘ konzentrieren wird. Wir sind sehr ermutigt durch die hochgradigen Edelmetall- und Basismetallziele innerhalb unseres bestehenden Gebietes und freuen uns auf den Erhalt der Bohrgenehmigung für die ‚Cambaya‘-Ziele.“

https://www.youtube.com/watch?v=w3qUtUDppA0

Fazit: Riesen-Fortschritte in eine prosperierende Zukunft!





Tier One Silver (WKN: A2QNN8) kommt bei seinen Explorationsarbeiten im Süden Perus mächtig gut voran und die hervorragenden Ergebnisse der bisher 16 Bohrlöcher bestätigen eindeutig, welches weitere Spitzenpotenzial noch auf seine Entdeckung wartet. In kürze erwartet das Unternehmen die Bohrgenehmigung für die neu definierten Ziele bei ‚Cambaya‘, mit deren Erhalt man die nächste Explorationsstufe mit der berechtigten Annahme auf weitere Volltreffer zünden wird.

Für mächtig Spannung und reichlich ‚News-Flow‘ sollte wird also im laufenden Jahr gesorgt. Weiterhin derart gute Bohrergebnisse bei wieder anziehenden Edelmetall-Preisnotierungen liefern eigentlich genügend „Sprengstoff“ für eine Neubewertung von Tier One Silver!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Bildquellen Tier One Silver

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/