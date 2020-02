Tiefroter DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Coronavirus rückt näher – die Ängste an den Aktienmärkten werden mehr: Am Montag verliert der DAX in der Spitze über 500 Punkte und rutscht bis auf 13.040 Punkte. Am Mittag ringt der DAX mit der Marke von 13.100 Punkten und notiert damit rund 3,5 Prozent im Minus. Wie weggeblasen scheint die Immunität der letzten Wochen gegenüber den Folgen des Coronavirus."Die Dynamik der Korrektur zeigt jetzt, dass viele Marktteilnehmer wohl zu sorglos mit dem Thema Virus umgegangen sind. Gerade Investoren, die durch die zuletzt sehr robuste Entwicklung vieler Indizes in die Märkte gedrückt wurden, müssen vielleicht bald schon wieder die Reißleine ziehen, um nicht zweimal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Insgesamt dürften die in den letzten Tagen verkündeten Maßnahmen der chinesischen Notenbank und die weltweit niedrigen Zinsen, welche die nicht mehr billige Bewertung der Aktienmärkte etwas relativiert, aber deutliche Kursrückschläge verhindern“, so Thomas Metzger, Head of Asset Management beim Bankhaus Bauer.Als mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart gibt Wirecard bis zum Mittag 4,8 Prozent ab und fällt damit auf knapp über 127,70 Euro. Auch Wirecard leidet unter den Sorgen rund um das Coronavirus – da nützt auch eine Ankündigung des Vorstandschef Braun nichts, der von einem Freispruch der Betrugsvorwürfe durch die unabhängige Prüfung ausgeht.Unter die Räder kommen zum Wochenauftakt auch die Wasserstoff-Aktien. Ballard Power wird dabei von den Anlegern in Stuttgart am meisten gehandelt und gibt über 11 Prozent ab. Erst in der letzten Woche hatte Ballard Power bei über 14 Euro noch ein neues Jahreshoch markiert. Stand Montagmittag notiert die Aktie bei 10,65 Euro.Unter den neuen Sorgen rund um das Coronavirus leidet vor allem auch die Lufthansa-Aktie. Der internationale Luftfahrtverband rechnet für die Luftfahrtbranche bereits jetzt mit Ertragsausfällen von 30 Milliarden Euro. Das verschreckt die Aktionäre, die der Lufthansa im DAX die rote Laterne verleihen und sie bei 13,90 Euro rund 5,9 Prozent ins Minus schicken.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.