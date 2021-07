Tiefrot in die neue Handelswoche

1. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Die meistgehandelten Papiere in Stuttgart sind die von Siemens Energy. Die Aktie musste letzte Woche nach einer Gewinnwarnung deutliche Verluste hinnehmen. Auch zum Wochenstart geben die Papiere um rund 3,6% nach.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

In einem schwachen Marktumfeld verlieren auch die Papiere von BioNTech unter sehr hohen Umsätzen in Stuttgart rund 1,3%. Wie verschiedene Medien in den USA berichten, gibt es – entgegen der Empfehlungen von BioNTech und Pfizer – aus Sicht der US-Regierung noch keinen Grund, eine dritte „Auffrischungsimpfung“ zu verabreichen.



3. Allianz (WKN 840400)

Auch zum Wochenstart handeln die Anleger die Papiere der Versicherungskonzerne Allianz und Münchener Rück sehr rege. Beide Aktien geben zum Wochenstart rund 3% nach. Sowohl die Allianz als auch die Munich Re warten noch auf offizielle Schadenszahlen in Folge der Überschwemmungen in Teilen von Deutschland.