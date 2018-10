Thyssenkrupp wegen Umbau im Fokus

Die Aufspaltung von Thyssenkrupp wird teuer. Zum einen kommt auf den Konzern ein hoher dreistelliger Millionenbetrag an Steuern zu: Dieser entsteht durch die Umhängung stiller Reserven von Tochtergesellschaften unter das Dach der neuen Holding. Gleichzeitig werden 100 Millionen Euro an weiteren Kosten u.a. für Investmentbanken und Anwälte fällig. Anleger reagieren auf die Nachricht unterschiedlich: In bestehenden Anleihen beobachten wir verstärkt Käufe, aber auch Verkäufe – beispielsweise bei den Anleihen mit den WKNs A14J57, A2AAPF, A2BPET und A14J58. Deren Laufzeiten reichen von November 2020 bis Februar 2025, verzinst sind sie mit Werten zwischen 1,375 Prozent bis 2,750 Prozent p.a. Die Bonds sind mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestückelt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.