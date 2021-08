Thyssenkrupp tiefrot!

Am Mittwoch bewegt sich der DAX auf dem Niveau des Vortags weiterhin in einer sehr engen Handelsspanne – und kratzt dabei abermals an seiner Rekordmarke von 15.810 Punkten. Unterdessen stiegen die deutschen Verbraucherpreise im Juli um 3,8% und damit so stark wie seit 1993 nicht mehr. Am Nachmittag folgen noch Inflationsdaten für die USA.