Thyssenkrupp gefragt bei Anlegern

Anleihen vom Industriekonzern Thyssenkrupp waren in der Handelswoche gefragt bei Anlegern an der Börse Stuttgart. Insbesondere der am 27. August 2018 fällige Bond (WKN: A1R08U) wurde rege gehandelt. Das mit einem Kupon von 4,0 Prozent ausgestatte Papier kann ist zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar. Bei einem aktuellen Kurs von 104,44 rentiert die von Standard & Poor’s mit BB bewertete Anleihe bei 0,20 Prozent.Wie in den Nachrichten berichtet, will Thyssenkrupp in seinem Geschäftsbereich Industrial Solutions mehr sparen als bisher geplant. Der Konzern will im Rahmen des vor einem Jahr gestarteten Transformationsprogramms für die Sparte zusätzlich zu den bisher geplanten 450 Millionen Euro einen weiteren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag einsparen.Positive Nachrichten kommen aus der Marinesparte. Die Parlamentarier des Haushaltsausschusses hatten zahlreiche Rüstungsprojekte abgesegnet, darunter den Kauf von fünf Korvetten für die Marine für rund zwei Milliarden Euro. Experten schätzen, dass auf Thyssenkrupp circa 40 Prozent des Auftragswertes entfallen dürften.Auch die Aussichten für das Stahlgeschäfts seien derzeit erfreulich. Abschreibungen auf sein verlustreiches Stahlwerk in Brasilien hatten den Industriekonzern im zweiten Geschäftsquartal zwar tief in die roten Zahlen getrieben, das operative Geschäft lief jedoch rund und auch die Erholung der Stahlpreise machte sich positiv bemerkbar.