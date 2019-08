Thyssenkrupp: Wird der DAX-Rauswurf eingepreist?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Über thyssenkrupp hatten wir schon längere Zeit nicht mehr berichtet. Das lag nicht daran, dass wir die Aktie etwa aus den Augen verloren haben, sondern einfach daran, dass thyssenkrupp nach der Kursexplosion am 10. Mai die Gewinne wieder abgab und sich in eine Seitwärtsphase begab. Auch der mögliche DAX-Rauswurf, der wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmen hängt, hat das Aufwärtspotential nach oben begrenzt. Deshalb hatten wir unsere Aufmerksamkeit Aktien gewidmet, die man mit einem starken Hebel gewinnbringend nutzen kann. Das ist unsere Trading-Strategie, die in jeder Woche Treffer und Volltreffer hervorbringt.

Wenn man sich die Kursentwicklung im 6-Monats-Chart seit dem 06. Mai anschaut, sieht man das sich eine Dreiecksformation gebildet hatte, die sich immer mehr zuspitzt. Die untere Begrenzung verläuft bei 11,00 Euro. Eine so kleine Spanne ist ein Zeichen für den bevorstehenden Ausbruch. Wir hatten diese Chance erkannt und den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am 04. August eine Short-Idee präsentiert. Der Trade wurde bereits am Montag gestartet und am Freitag notierte die Aktie zum Handelsende auf einem 6-Monats-Tief. Damit konnte der kurzfristige Abwärtstrend seit 12 Tagen erhalten werden und charttechnisch ergibt sich daraus eine interessante Situation. Die Positiv-Variante für Short-Trader wäre, dass die Unterstützung bei 10,00 Euro nach unten durchbrochen wird und der Weg zu 9,00 Euro damit möglich wäre. Die Negativ-Variante wäre, dass die psychologisch wichtige Marke von 10,00 Euro ihren Dienst nicht verweigert und zu einem Abpraller nach oben führt.

