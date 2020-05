Thyssenkrupp: Umsatz und Aktie tiefrot!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Für Thyssenkrupp war es ein Handelstag zum Vergessen: Bis zum Mittag sackte die Aktie als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart um 13,5 Prozent auf 4,30 Euro ab. Wie am Morgen bekannt gegeben wurde, sank der Umsatz in den vergangenen drei Monaten um fünf Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis fuhr Thyssenkrupp einen Verlust von 80 Millionen Euro ein – zum Vergleich: Im Vorjahr wurden noch 240 Millionen Euro Gewinn gemacht. Auch für die kommenden Monate rechnet Thyssenkrupp mit weiter sinkenden Umsätzen, es sei gar ein Verlust von bis zu einer Milliarde Euro nicht auszuschließen. EUWAX

