Thyssenkrupp: So hebelt man sich zu starken Gewinnen!

Am 13. März hatten wir im RuMaS Express-Service thyssenkrupp für einen Trade vorgeschlagen. Das war unsere Stellungnahme: „Wenn uns unser Bauchgefühl nicht täuscht, sind bei thyssenkrupp Leerverkäufer unterwegs, die sich bei einer Gegenwehr eindecken müssen. Mit einem Stoppkurs unter dem Tagestief vom Montag ist das Risiko nach unten ziemlich eng begrenzt und das Chance-Risiko-Verhältnis nach unserer Einschätzung gut.“ Den Abonnenten des RuMaS Express-Service hatten wir einen Einstiegskurs ab 12,50 Euro genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 11,63-fache erhöhen konnte.

Wie man am Kursverlauf sieht war der Trade innerhalb von drei Handelstagen mit einem Aktiengewinn von über 5 Prozent zu verbuchen. Wir wollen nicht ständig diejenigen frustrieren, die unseren Börsentipps nicht folgen und verzichten an dieser Stelle auf die starken Gewinnquoten, die wir vor allem mit dem genannten Hebel-Zertifikat erreicht haben. Rechnen können Sie ja selbst. Jetzt stößt der Kurs an den charttechnischen Widerstand und das ist nicht nur Anlass genug, um den Gewinn abzusichern, sondern auch zu schauen, ob der Anstieg weitergeht. Vielleicht sehen wir schon bald den nächsten Einstiegskurs.

