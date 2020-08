Thyssenkrupp Aktie: Game over?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

War es das für Thyssenkrupp? Nach den enttäuschenden Quartalszahlen am Donnerstag stürzte die Aktie des Konzerns zunächst ins Bodenlose. Zunächst. Am Montag meldete das Finanzportal „finanzen.net“ hingegen einen Richtungswechsel. Demnach zähle das Wertpapier zu den Hoffnungsträgern des Tages, hieß es. Dazu passt, dass sich auch die Experten nicht ganz einig in der Bewertung des weitern Verlaufs der Kurs-Performance sind. Das berichtete erst kürzlich das Aktionärsmagazin „deraktionaer.de“.

In eindeutig düsteren Farben malte man hingegen beim Wirtschaftsmagazin „capital.de“ die Zukunft von Thyssenkrupp. Vom „Endgame“ ist da am Montag die Rede. Größter Klotz am Bein sei demnach der Stahlbereich. Von diesem müsse sich Thyssenkrupp trennen, hieß es. Demzufolge drohe dem Unternehmen ein gleiches Schicksal wie dem Industriedienstleister Bilfinger: Schrumpfen um (fast) jeden Preis und bis es nicht mehr geht. Dass ein edler Retter etwa in Gestalt chinesischer Geldgeber auf den Plan trete, sei zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich. Besonders bitter sei es demnach für den Konzern, dass wohl auch die großen Investmentbanken keinen Plan in der Tasche hätten, um Thyssenkrupp wieder in die Spur zu bringen.





