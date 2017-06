Thyssen – knackige 60-Prozent-Chance

Dervon Thyssen weist sehr schön aus, dass die Aktie ihren zweiten Aufwärtsmove seit Jahresbeginn begonnen hat. Wir sehen sie aber nicht so schnell oberhalb 26 Euro, vorher wartet ein dicker Widerstand, dazu gelten die Grundbedenken aus unserem Webinar. Deshalb ist die WKNeine prima Idee. 60 Prozent Chance bei Barrieren 16 und 28, Laufzeit Dezember. Weitere Inliner haben wir in der, es gibt noch einige DAX-Aktien, bei denen man Inliner jetzt absichernd und spekulativ beimischen kann. Eine Aktie davon ist auch Lufthansa, zu der wir im Webinar am Mittwoch viel gesagt haben. Unsere Inliner-Liste ergänzt sich mit VW -- und für die ganz spekulativen Freunde – Wirecard und die

Ergänzend wollen wir die Analyse von Jörg Scherer empfehlen, die den Abwärtstrend seit 2000 in einem wichtigen Index analysiert.

Unsere Webinare in der Aufzeichnung:

UK-Spezial am Freitag – hier

Finanzmarktrunde – hier

Die Chartanalanyse von Index-Radar wollen wir ihnen ebenfalls nicht vorenthalten…

Der Kursanstieg der vergangenen beiden Wochen folgt einer klaren Linie, ist nun aber wieder verstärkt in Gefahr. Noch ist der Deutsche Aktienindex jedoch weiterhin positiv einzuschätzen, selbst ein neues Rekordhoch ist nicht unmöglich. Die Chancen auf nachhaltige Gewinne werden jedoch zunehmend kleiner.

Aktuell konzentriert sich die Aufmerksamkeit kurzfristig agierender Trader vor allem auf den bis Ende Mai zurück reichenden Aufwärtstrend, der gut im 15-Minuten-Intradaychart der Vortage erkennbar ist. Er verläuft aktuell bei rund 12.680 und steigt täglich um ca. 15 Punkte. Damit bildet er eine gute charttechnische Unterstützungslinie für den Markt, doch auf der gleichen Zeitebene sind auch bei 12.750 und – schwächer – bei 12.790/12.800 zwei Hürden erkennbar. Vor allem die erstgenannte Abverkaufszone muss überwunden werden, damit die Aufwärtsbewegung weiter gehen kann.

Glückt der Ausbruch nach oben, ist der Weg zu neuen Rekorden frei. Der Prognose-Korridor, aus vergangenen Schwankungen berechnet, liefert in diesem Fall einen guten Anhaltspunkt (graue Fläche): Bei 12.970 / 13.100 bildet seine Obergrenze das nächste Kursziel. Auf der Unterseite stellt er bei 12.200/12.330 zugleich die vorläufig maximale Korrekturmarke dar. Schon vorher, um 12.375/12.480, dürfte es bei einem Schwächeanfall wieder zu einer ersten Stabilisierung des Marktes kommen. Dieses Areal wird vor allem dann wichtig, wenn der weiter oben beschriebene Aufwärtstrend bei 12.680 durchbrochen wird.

Das Fazit: Wer in einem Zeitfenster von wenigen Tagen spekulieren will, kann bei einem Ausbruch über 12.750 auf der Long-Seite aktiv werden, vorsichtige Anleger warten als Bestätigung noch einen weiteren Anstieg über die 12.800er-Marke ab. Fällt der Markt dagegen unter 12.680, ist eine Short-Wette in Richtung 12.375/12.480 möglich. Investoren mit längerem Anlagehorizont bleiben auf der Long-Seite, und nehmen allenfalls Teilgewinne mit, falls noch nicht geschehen. Weitere Kaufpositionen sollten erst bei stärkeren Korrekturen bis mindestens 12.200/12.300 aufgestockt werden.