Thyssen – der Tabellenführer lockt

In der Performance-Tabelle ist Thyssen derzeit vergleichbar mit Hannover 96. Schaut man in die Vola-Tabelle, grüßen die Essener von der Spitze. Wenn Sie so wollen, das Paderborn der Börse. Es geht Auf-und-Ab. Damit hat Thyssen sogar Wirecard abgelöst. In unserem Exklusivbereich haben wir derzeit einige spannende Scheine auf Thyssen im Angebot. Ein Vorgeschmack:. Der Capped-Bonus liefert immerhin 35 Prozent p.a. Rendite und das bei einer Barriere von 9 Euro. Aufgrund der hohen Vola ein tolles Chance-Risiko-Verhältnis. Wer es noch offensiver mag, greift zur WKNvon X-Markets mit Barriere 10. Rendite hier 45 Prozent – alles mit klassischen Bonus-Zertifikaten und ohne Aufgeld. Welchem Einfluß die Volatilität für ihre Anlageprodukte hat, erklären wir im Newsletter natürlich auch. Unser heutiger Inliner-Favorit für die mutigen ist die WKN