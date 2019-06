Thyssen - Spekulation erhärtet sich

Bei Thyssen war die Rechnung einiger Börsianer in den letzten Monaten recht einfach. Die Aktie war um 7 Milliarden Euro bewertet. Dabei dürfte selbst die profitable Aufzugssparte diese Summe einbringen. Enorme Schulden und Pensionsverpflichtungen stehen dem gegenüber – dennoch: Wir haben auf Feingold Research dementsprechend für die Aktie getrommelt und die passenden Produkte vorgestellt. Nun erhärtet sich die Spekulation - ”Kone pirscht sich angeblich an Aufzugssparte ran” – unter diesem Titel sorgt der Anlegerbrief Börsianern zufolge für Fantasie. Demnach bereiteten die Finnen derzeit eine Offerte für den Geschäftsbereich der Essener vor und hätten dafür auch schon Zusagen von Finanzierungspartnern. Der Bereich gilt unter Experten als “Kronjuwel” im Portfolio. Kone ist bei Aufzügen und Rolltreppen Rivale von thyssenkrupp. Dort rechnet man mit einem Angebot zwischen 12-15 Milliarden Euro. Wir schauen uns bei Bonus-Zertifikaten um: Wer mutig ist, wählt die WKN CP6BVQ mit Barriere bei 11 Euro. Hier liegt die Rendite bis Jahresende bei 30 Prozent. Mit einer 10er-Barriere erhält man mit dem Bonus ST913D der Societe Generale immer noch 16 Prozent Rendite. Wer es offensiver mag, greift zum Discount-Call HX8SZH von Onemarkets mit Cap 11. Der Schein zahlt knapp 40 Prozent bis Jahresende. Via Floribus und gettex/Börse München kostenfrei handelbar. Inliner sind natürlich weiterhin spannend. Die von uns vorgestellten Scheine mit Barriere 11 werden wohl in wenigen Tagen erfolgreich ausbezahlt. Bis September gefällt uns die WKN HX97ZZ mit Barrieren bei 10,5 und 16 Euro.

Quelle: dpa-afx, eigene