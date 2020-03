Thyssen-Krupp zurück zum Start

Thyssen-Krupp (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 7,36 // 9,39 Euro Unterstützungen: 6,50 // 5,97 Euro

Strategie für fallende Kurse WKN: KB0DWM

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,50 - 1,52 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 7,90 Euro

Basiswert: Thyssen-Krupp KO-Schwelle: 7,90 Euro

akt. Kurs Basiswert: 6,94 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,89 Euro Hebel: - 6,87

Kurschance: + 87 Prozent Quelle: Citigroup

Der Kurs von Thyssen-Krupp ist im freien Fall, nachdem der Konzern die einzig profitable Sparte "Elevators" verkauft hat und vor einer sehr langen Umstrukturierung steht. Der Verkaufserlös deckt Nettofinanzschulden und Pensionslasten ab und sollte die Umstrukturierung langfristig erleichtern. Betrachtet man die Stahl-Sparte in Europa isoliert, so wurde schon lange kein Geld mehr verdient. Zu viele Hütten produzieren Stahl, was den Konsolidierungsdruck auch auf Thyssen-Krupp gesteigert hat. Der Stahlkocher steckte seit zehn Jahren in der Dauerkrise. Doch das Management hat den Kopf einstweilen aus der Schlinge gezogen und die Perle des Konglomerats - nämlich die Aufzugssparte - für eine überraschend hohe Summe von 17,2 Milliarden Euro an die Finanzinvestoren Advent und Cinven verkaufen können. Mit der Aufzugs-Sparte verliert Thyssen-Krupp jedoch seinen wichtigsten Gewinnbringer. Trotz der erwarteten Verkaufserlöse stehen die Konzernlenker vor großen Herausforderungen, weil sowohl im Stahl als auch im Werkstoffhandel kein Wachstum zu erwarten ist und der Konzernumbau Jahre dauern wird. Einzig mit hohen Dividendenausschüttungen aus der Substanz können Thyssen-Krupp Aktionäre weiter bei der Stange gehalten werden. ,, Die Nachricht über den erfolgreichen Verkauf der Elevator-Sparte ist im Chart kaum sichtbar. Der überwiegende Teil der Marktteilnehmer nützte das kurze Tageshoch zum Abverkauf der Thyssen-Aktien. Der Markt schätzt beispielsweise die Konkurrenten Voestalpine und ArcelorMittal höher ein als Thyssen. In den letzten drei Monaten verlor Thyssen mit einem Kursverlust von 40 Prozent um über 10% mehr, als seine Konkurrenten. Der Trend ist abwärtsgerichtet und nur die partielle Weitergabe des Verkaufserlöses in Form einer unerwartet hohen Dividende kann den Kursverlauf stützen. Der Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 6,94 Euro wird tiefer gehandelt als das Tief vom März 2003 bei 7,36 Euro. Sollten italienische Quarantäne-Verhältnisse auch in Deutschland platz greifen, ist auch ein weiterer Kursrückgang auf die Marke von 6,50 Euro und darunter möglich (5,96 Euro). Glauben die Marktakteure an einen Beschluss einer Dividende bei der nächsten Hauptversammlung, kann der Kurs nach oben ausbrechen und über die Marke von 7,36 Euro alte Kurssphären anlaufen.Fazit Mit einem Open End Turbo Short ( WKN KB0DWM ) könnten risikofreudige Anleger, die einen weiter fallenden Aktienkurs von Thyssen-Krupp erwarten, überproportional mit einem Hebel von 6,87 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 13,80 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. , Dieser könnte implatziert werden. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.Urheberrecht / Bildmaterial:

